Meghan Markle, prima apariție în public de la arestarea tatălui ei. Ducesa de Sussex și-a anulat discursul din Parlamentul European

Meghan Markle a decis să nu mai ia cuvântul la o reuniune a Parlamentului European pe tema siguranței copiilor în mediul online, potrivit Reuters.

Acesta este primul eveniment public la care urma să participe de când tatăl soției prințului Harry a fost acuzat de deținere de material pornografic cu minori.

Un purtător de cuvânt al cuplului a mai precizat că Harry nu va face nicio referire la arestarea lui Thomas Markle, cu care Meghan nu mai ține legătura, în cadrul evenimentului care a început marți dimineață.

Cuplul a ajuns la Bruxelles, unde Harry va ține un discurs la inaugurarea memorialului „Lost Screen”, o instalație artistică dedicată copiilor care au murit ca urmare a abuzurilor suferite pe rețelele de socializare.

Ce scrie presa britanică

Cei doi au fost întâmpinați de delegații care îi așteptau și de un număr mare de jurnaliști, aceștia strigând către Meghan pentru a o întreba cum se simte. Ei nu au făcut nicio declarație.

The Daily Telegraph a relatat că Meghan, care a declarat luna trecută într-un comunicat că este „profund tulburată” de acuzațiile aduse tatălui ei, nu s-a simțit „suficient de puternică” pentru a lua cuvântul la eveniment, așa cum a fost planificat.

Autoritățile americane l-au acuzat săptămâna trecută pe Thomas Markle, 82 de ani, de deținere de fotografii cu abuzuri sexuale asupra copiilor, inclusiv fotografii cu el însuși alături de fete minore dezbrăcate, găsite în spații de depozitare închiriate din California.

Tatăl lui Meghan Markle, arestat de FBI

El a fost arestat de agenți FBI la căminul de bătrâni din Florida în care locuiește, conform presei britanice.

Thomas Markle a negat acuzațiile. El a declarat pentru Daily Mail că sunt „minciuni revoltătoare”. Thomas Markle Jr, fratele vitreg al ducesei de Sussex, a fost cel care l-a denunțat pe bărbatul în vârstă de 82 de ani.

Meghan nu mai ține legătura cu tatăl său încă dinainte de a se căsători cu prințul Harry, fiul cel mare al regelui Charles, în 2018.

Ea a spus luna trecută că era la curent cu acuzațiile care îl vizau pe tatăl său încă din 2018 și că nu i-a permis să intre în contact cu cei doi copii ai cuplulul, Archie și Lilibet, în vârstă de 7, respectiv 5 ani. Meghan primise informații despre presupusele activități ale tatălui său înainte de a intra în familia regală.

Deplasarea la Bruxelles vine după o apariție la Nottingham în octombrie, prima de când cuplul s-a mutat înapoi în Marea Britanie.