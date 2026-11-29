Prim-ministrul italian Giorgia Meloni i-a felicitat pe Alberto Nunez Feijoo, liderul PP, și Santiago Abascal, cel de la Vox, pentru rezultatele obținute de cele două partide la alegerile parlamentare din Spania.

După numărarea a circa 80% dintre voturi, PP este pe prima poziție la alegerile din Spania, care se pregătește să încheie opt ani de guvernare socialistă.

Alături de naționaliștii de la Vox, care au obținut cele mai multe voturi în plus față de scrutinul din 2023, conservatorii au majoritatea necesară pentru a prelua puterea, conform datelor din acest moment.

„Felicitări prietenilor mei Alberto Nunez Feijoo și Santiago Abascal pentru rezultatele electorale obținute de dreapta în Spania”, a scris Giorgia Meloni, duminică seară, într-o postare pe X.

Ea a lăudat și prezența numeroasă la vot, care a fost de 79,59%.

„Prezența record la vot de astăzi este un semn bun pentru întreaga Europă, de vitalitate democratică și de încredere a cetățenilor în valoarea participării politice. În numele guvernului italian, le transmit echipelor PP și Vox cele mai bune urări pentru un start de succes, cu speranța unei colaborări în beneficiul națiunilor noastre”, a mai declarat liderul italian.