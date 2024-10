Membri ai noului guvern japonez, prinși cu „pantalonii lăsați”. „Fotografie de grup a unui club de bătrâni în timpul unei excursii la un izvor termal”

Guvernul de la Tokyo a recunoscut luni că a editat o fotografie oficială a noului cabinet pentru a-i face pe membrii acestuia să pară mai puțin neîngrijiți, după ce pe internet au fost ironizați cu privire la „pantalonii lor lăsați”, scriu AFP și Politico.

Imaginile preluate de presa locală au suprins de asemenea colțuri neîngrijite ale cămășilor de sub costumele prim-ministrului Shigeru Ishiba și ale ministrului apărării, Gen Nakatani.

În fotografia oficială emisă de biroul de presă al lui Ishiba, acele pete de pe colțurile cămășilor au dispărut în mod misterios, dar nu suficient de repede pentru a opri o avalanșă de ironii la adresa „cabinetului neîngrijit” pe rețelele de socializare.

Japan's government admits manipulating an official photo of the new cabinet to make its members look less unkempt, after online mockery of their sagging trousershttps://t.co/SibBfgjwLu pic.twitter.com/l7XMsZtzEY