„Merge și așa”. Aproape jumătate din locuințele din România nu au făcute reviziile la instalațiile de gaze / Care sunt cele mai frecvente cauze ale exploziilor

Principala cauză a exploziilor la instalațiile de gaze în ultimii ani este neglijența umană, arată o analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă. Aproape jumătate dintre instalațiile din locuințele oamenilor nu au reviziile periodice obligatorii, după ce piața acestor servicii a fost liberalizată în 2011.

România se confruntă tot mai des cu tragedii cauzate de explozii de gaze. Fie că este vorba despre blocuri de locuințe, case vechi sau spații comerciale, aceste evenimente au devenit aproape o constantă în știrile zilnice, arată organizația nonguvernamentală, care compară situația cu o bombă cu ceas.

Fenomenul ridică o întrebare esențială: de ce se produc tot mai multe explozii de gaze și ce putem face pentru a le preveni?.

În anul 2011 a fost eliminată obligația ca verificarea periodică a instalației de utilizare gaze, o dată la 2 ani, să fie realizată de operatorul de distribuție care activează în zonă. Aceste servicii pot fi făcute acum de orice firmă autorizată de ANRE.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, expert în sectorul gazelor naturale și președintele asociației, efortul redus de a realiza aceste lucrări și prețurile ridicate ale serviciilor au determinat creșterea rapidă a numărului firmelor care s-au autorizat să facă lucrări în sectorul gazelor naturale, dar și antrenarea de persoane din diverse alte domenii care și-au încetat sau restrâns activitatea în ultimii ani, fără pregătire teoretică și experiență în domeniul gazelor naturale.

Astfel, s-a ajuns ca într-o perioadă scurtă, peste 1.500 de firme să se autorizeze pentru efectuarea de lucrări în sectorul gazelor naturale, reunind peste 15.000 de persoane angrenate în această activitate.

„Merge și așa”

Înainte de 2011-2012, când aceste revizii erau făcut de operatorii de distribuție, prețul lor făcea parte din facturile primite de toți consumatorii, astfel că oamenii nu percepeau aceste servicii ca având un cost.

„Lipsa culturii tehnice minime în domeniul gazelor naturale la nivelul consumatorilor (bazată pe deviza „merge și așa”, chiar dacă în joc este siguranța lor și a celor care locuiesc în apropierea lor), impactul unor costuri suplimentare asupra consumatorului de gaze introduse odată cu aceste servicii (costuri care nu erau evidențiate/percepute de acesta, ele până în 2012 regăsindu-se în tarifele-prețurile gazelor), volumul mare de lucrări angajate de o firmă au determinat abordarea unor lucrări în afara condițiilor prevăzute de normativele în vigoare”, se mai arată în analiză.

Pentru că respectarea legii în materie de siguranța instalațiilor a devenit foarte scumpă, aceste firme acceptă să pună ștampila de conformitate fără să oblige consumatorul să realizeze alte investiții, potrivit lui Chisăliță.

Așa s-a ajuns ca circa 40% dintre instalațiile de gaze din România să nu mai respecte legislația.

„Mulți oameni folosesc instalații de gaze improvizate, reparații făcute „după ureche” sau nu efectuează deloc verificările tehnice. Din dorința de a economisi bani sau din lipsă de informare, un simplu racord neetanș devine o bombă cu ceas. În aceste condiții, vina nu aparține doar individului, ci și unui sistem care nu a reușit să impună o cultură a responsabilității”, spune Dumitru Chisăliță.

O estimare a AEI bazată pe extrapolarea datelor din unele localități (de exemplu Mioveni) arată că cca 40% din instalațiile de utilizare gaze naturale din România nu au efectuată verificarea sau revizia instalației de utilizare gaze.

Hărțile conductelor sunt vechi și neconforme cu realitatea

„Lipsa cunoașterii amplasamentului conductelor este o altă cauză tăcută a exploziilor care ne bântuie tot mai des. În graba modernizării, săpăm fără să știm ce atingem. Hărțile sunt vechi, semnele lipsesc, iar comunicarea între instituții e adesea doar o formalitate. Așa se nasc catastrofele: dintr-o simplă necunoaștere, dintr-o eroare care, la adăpostul pământului, crește până devine fatală”, mai arată analiza.

O altă cauză majoră este infrastructura îmbătrânită. Conductele de gaze din multe localități au zeci de ani vechime, iar întreținerea lor este adesea superficială. În plus, lucrările de construcții sau reabilitare executate necorespunzător pot deteriora instalațiile subterane, crescând riscul de scurgeri. Astfel, fiecare explozie devine o consecință directă a indiferenței față de siguranța publică.

În opinia experților, această situație poate fi rezolvată prin reconstruirea unor activități integrate pe verticală, care să reunească în activitatea de distribuție și activitățile auxiliare specifice proiectării, construcției și verificării instalaților de utilizare, cu reglementarea tarifelor aferente.