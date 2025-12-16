Cancelarul Germaniei, anunț despre garanțiile de securitate acordate Ucrainei de SUA și Europa. Rolul trupelor occidentale după încheierea unui armistițiu

În conformitate cu garanțiile de după încetarea focului, acordate Ucrainei de către Statele Unite și Europa, forțele de menținere a păcii ar putea, în anumite circumstanțe, să respingă forțele ruse, a declarat cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat televiziunii publice ZDF, adăugând totuși că aceasta rămâne o perspectivă îndepărtată, informează marți Reuters.

Presat de jurnaliștii germani să ofere detalii despre posibilele garanții de securitate propuse de Statele Unite în cadrul discuțiilor de luni de la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Merz a spus că garanții ar trebui să respingă forțele ruse în cazul în care ar exista o încălcare a oricăror termeni ai armistițiului.

„Am asigura o zonă demilitarizată între părțile beligerante și, pentru a fi foarte precis, am acționa și împotriva incursiunilor și atacurilor rusești corespunzătoare. Nu am ajuns încă acolo”, a spus cancelarul federal.

„Faptul că americanii și-au asumat un astfel de angajament – de a proteja Ucraina în cazul unui armistițiu, ca și cum ar fi teritoriul NATO – cred că este o poziție nouă, remarcabilă, pentru Statele Unite ale Americii”, a adăugat Merz.

Rusia nu a acceptat încă un armistițiu, despre care care atât SUA, cât și Europa au transmis că reprezintă o condiție prealabilă pentru orice fel garanții de securitate. Până acum, Moscova a respins și prezența trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei pentru a ajuta la încheierea războiului pe scară largă început când președintele Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Șanse de „50%” de a trimite Ucrainei activele rusești înghețate

În interviu, Merz a mai declarat că, în opinia lui, există o șansă de „50% la 50%” de a se ajunge la un acord european privind utilizarea activelor rusești imobilizate pentru a finanța apărarea continuă a Ucrainei. El a adăugat că acest lucru este esențial, deoarece Kievul va avea nevoie de finanțare pentru cel puțin încă doi ani după ce actuala rundă de finanțare europeană se va încheia, în primul trimestru al anului 2026.

„Există rezerve în toată Europa și le înțeleg foarte bine”, a spus el. „Dar… dacă nu acționăm acum și nu luăm decizia pe care am putea-o lua pentru a opri avansul armatei ruse, când o vom face?”, a punctat cancelarul german.

Tonul ostil față de Europa din noua Strategie de Securitate Națională a SUA nu l-a surprins, a precizat el, deoarece reflectă multe dintre criticile aduse Europei de către vicepreședintele JD Vance în discursul său de la Conferința de Securitate de la München, care a avut loc la începutul anului.

Dar Merz a spus că este puțin probabil ca orice tendință izolaționistă din partea SUA să fie susținută.

„«America pe primul loc» (America first, n.r.) este foarte bine, dar «America singură» nu ar fi bine nici pentru America”, a afirmat șeful guvernului de la Berlin. „Și uitându-mă la datele economice din America, îmi imaginez că americanii vor veni în cele din urmă la noi și ne vor spune: «Nu vreți să discutăm despre unele chestiuni de care putem profita împreună?»”, a conchis Merz.