Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, într-o conferință de presă cu Friedrich Merz, cancelarul federal al Germaniei, la Berlin, 28 mai 2025. FOTO: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este pregătit pentru ca războiul din Ucraina să dureze multă vreme dat fiind că războaiele se termină de obicei fie prin înfrângere militară, fie prin epuizare economică, scenarii pe care nu le întrevede nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, transmite Reuters.

Comentariile lui Merz survin cu o zi înainte de expirarea ultimatumului dat de către președintele SUA Donald Trump pentru o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei, în vederea demarării discuțiilor de pace. Trump a amenințat cu „consecințe” în cazul în care întâlnirea nu are loc.

Merz și președintele francez Emmanuel Macron a spus că vina o poartă președintele rus Vladimir Putin și au cerut Statelor Unite să impună sancțiuni mai aspre pentru Moscova.

„Mă pregătesc în sinea mea pentru ca acest război să dureze multă vreme”, a declarat Merz într-un interviu pentru postul public de televiziune ZDF.

Se fac eforturi prin inițiative diplomatice intense în vederea încetării războiului cât mai curând posibil, însă acest lucru nu se poate face „cu prețul capitulării Ucrainei” deoarece Rusia va ținti apoi o altă țară, a apreciat cancelarul Germaniei.

„Iar poimâine vom fi noi. Asta nu este o opțiune”, a adăugat Merz.

El a refuzat să comenteze chestiunea unei eventuale dislocări a trupelor germane în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate în eventualitatea unui acord de pace.

Marea Britanie și Franța susțin propunerea unei „forțe de reasigurare” pentru a descuraja o potențială viitoare agresiune rusă, însă perspectiva ca Germania să li se alăture a provocat neliniște într-o țară marcată încă de trecutul nazist.

Kremlinul a susținut, duminică, că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump și că Rusia va continua operațiunea din Ucraina până când Moscova va constata semne reale că Kievul este pregătit de pace.