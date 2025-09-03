Mesaj al Ambasadei Chinei în România despre prezența lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă la Beijing: „Mulțumiri foştilor premieri ai României”

Ambasada Chinei în România a transmis un mesaj de mulțumire adresat foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, care au fost prezenți alături de liderii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un în cadrul paradei militare de la Beijing.

„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, a transmis Ambasada Chinei în România, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Mesajul ambasadei este însoțit de fotografii cu Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în timp ce dau mâna cu liderul chinez Xi Jinping.

Critici la nivel înalt după prezența lui Năstase și Dăncilă alături de Putin, XI și Kim Jong Un

Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing a fost criticată de ministra de Externe, Oana Țoiu, cât și de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat Oana Țoiu, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.

De asemenea, ministrul Ionuț Moșteanu a spus „este o palmă dată României, democrației, pro-europenismului”.

„Este o palmă pe care cei doi o dau aliaților noștri. Este o decizie incalificabilă din partea unor oameni politici care au funcții de demnitate importantă”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a subliniat că cei doi trebuiau să-și amintească jurământul depus în momentul când au preluat funcția de prim-ministru.

„Știam de prietenii și orientările dânșilor, dar pare că nu au înțeles că atunci când îți reprezinți țara la cel mai înalt nivel și ai depus niște jurăminte, alea rămân pe viață. Pare că se sucesc după cum bate vântul”, a declarat ministrul Apărării.

De cealaltă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că participarea foștilor premieri și președinți ai PSD la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, este o „opțiune personală”.

„Dacă aș fi fost în locul lor în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar este opțiunea personală, nu de partid, nu are nicio legătură”, a declarat Grindeanu.

Replica lui Năstase

În replică pentru MAE, Năstase spune, într-un mesaj postat pe blogul său, că a participat la evenimentele din Beijing în calitate de fost demnitar, „și deci de persoană particulară” și că „în niciun caz” nu a vrut să reprezinte conducerea politică actuală.

„Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, și nu la Moscova.

Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska.

Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanta memoriei în politica externă”, a scris Adrian Năstase.