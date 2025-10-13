VIDEO Mesajul uriaș scris pe plajă cu care este întâmpinat Donald Trump în Israel

Președintele american Donald Trump este așteptat luni cu un mesaj uriaș de mulțumire ce se poate observa pe plaja din Tel Aviv, potrivit imaginilor difuzate de Channel 12, relatează The Times of Israel.

Cu două dungi albastre și stele ale lui David inspirate din steagul israelian, bannerul are inscripția „mulțumesc” în engleză și ebraică, precum și cuvântul „acasă”.

Trump urmează să aterizeze în Israel în următoarele ore pentru a sărbători acordul dintre Israel și Hamas privind returnarea celor 48 de ostatici rămași în captivitate în Gaza și încheierea războiului.

When President Trump lands in Israel in a few hours, he’ll be greeted with this sight – a giant banner along the Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home and ending the war



📽️ Aviv Atlas

Avioanele care aterizează în Israel survolează adesea plaja din Tel Aviv în timp ce se apropie de Aeroportul Ben Gurion, astfel încât președintele ar putea vedea mesajul de la bordul Air Force One.

Gruparea militantă palestiniană Hamas va elibera luni zeci de ostatici pe care îi ţine în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters.

Președintele american Donald Trump merge azi în Israel, unde se va adresa parlamentului. Autoritățile au închis drumurile și au consolidat securitatea în Ierusalim și Tel Aviv în așteptarea vizitei liderului de la Casa Albă.