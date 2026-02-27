Mesaj RO-Alert în Tulcea, pentru a treia zi la rând: risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Oamenii din judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit vineri dimineaţă un mesaj RO-Alert, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, potrivit Agerpres. Aceasta este a patra alertă extremă transmisă de autorităţile naţionale începând de miercuri seara.

08:17

Ministerul Apărării Naționale anunță că, în cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.

„Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată. Vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă”, a transmis MApN.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României, precizează Armata.

Mesajul RO-Alert, transmis în jurul orei 07.15, atenționa tulcenii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le-au recomandat să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-ALERT.

După ce miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un mesaj RO-ALERT de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, joi, autorităţile au transmis alte două mesaje. În ambele zile, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat faptul că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României.

MApN a trimis, joi, în aer două aeronave F-16 românești, iar apoi s-au ridicat de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon.

„Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina”, anunța MApN joi seara.