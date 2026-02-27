Mesaj RO-Alert în Tulcea, pentru a treia zi la rând: risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian
Oamenii din judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit vineri dimineaţă un mesaj RO-Alert, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, potrivit Agerpres. Aceasta este a patra alertă extremă transmisă de autorităţile naţionale începând de miercuri seara.
Ministerul Apărării Naționale anunță că, în cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.
„Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată. Vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă”, a transmis MApN.
Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României, precizează Armata.
Mesajul RO-Alert, transmis în jurul orei 07.15, atenționa tulcenii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le-au recomandat să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.
„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-ALERT.
După ce miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un mesaj RO-ALERT de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, joi, autorităţile au transmis alte două mesaje. În ambele zile, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat faptul că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al României.
MApN a trimis, joi, în aer două aeronave F-16 românești, iar apoi s-au ridicat de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon.
„Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina”, anunța MApN joi seara.