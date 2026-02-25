Mesaj Ro-Alert în Tulcea, pe fondul unui nou atac al rușilor asupra Ucrainei. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri

Populația din nordul județului Tulcea a primit, miercuri seară, în jurul orei 18:15, un mesaj Ro-Alert, prin care este avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, potrivit Agerpres.

În alerta transmisă, autoritățile îi îndeamnă pe tulceni să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, mai scrie în mesajul Ro-Alert.

În contextul atacurilor lansate de forțele ruse asupra porturile ucrainene de la Dunăre, în zona localităților românești de la graniță au fost depistate în mai multe rânduri fragmente de dronă.

Datele oferite de Ministerul Apărării arătau că, începând din 5 septembrie 2023, când au fost găsite primele fragmente, și până în 17 ianuarie 2025, pe teritoriul țării noastre au fost identificate 12 situații în urma cărora au fost ridicate fragmente de dronă.

Cele mai multe situații de acest gen, 11, au avut loc în județul Tulcea. Șapte au fost în zona Plauru, comuna Ceatalchioi, care despărțită de orașul Ismail din Ucraina doar de Dunăre.

FOTO: Angel Luis Martin Ojeda | Dreamstime.com