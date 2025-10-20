Mesaj RO-Alert transmis în București, după dispariţia unei fete de 9 ani

Autoritățile au emis luni seară, în Capitală, un mesaj RO-Alert în care anunță dispariția unei fete în vârstă de 9 ani din București și în care au solicitat sprijinul populației pentru găsirea acesteia.

UPDATE ora 21:23 Poliția Capitalei a transmis în urmă cu scurt timp că minora a cărei plecare a fost semnalată public anterior în cursul zilei a fost găsită și se află în afara oricărui pericol.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, au precizat reprezentanții poliției.

Mesajul RO-Alert privind dispariția fete de 9 ani din București

Știrea inițială: Poliția Capitalei a transmis un comunicat de presă, cu semnalmentele fetei dispărute.

„La data de 20 octombrie 2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unei minore, care a plecat, în cursul aceleiași zile, de la o adresă din Sectorul 2 și nu a mai revenit până în prezent.

Persoana dispărută se numeşte Danciu Nicola Elena, este în vârstă de 9 ani şi are următoarele semnalmente:

Înălţime: 1,40 m, greutate 40 kg, păr șaten lung, ochi verzi – căprui, față ovală.

La data dispariției purta: geacă albastră de blug, pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz, tricou roșu”, spun polițiștii.

„Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel național. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112”, a precizat Poliția Capitalei, care a publicat și două fotografii cu fetița dispărută.

Fetița de 9 ani dispărută / FOTO: Poliția Capitalei

FOTO: Mașină de poliție. Sursa: Dreamstime.com