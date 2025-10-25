Mesaje de Sfântul Dumitru 2025. Urări şi felicitări pentru cei care îşi sărbătoresc ziua de nume
Sfântul Dumitru, trecut în calendarul ortodox drept Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit anual pe 26 octombrie. Cu ocazia acestei zile, asigură-te că transmiți „La mulți ani” celor dragi ție care îşi sărbătoresc onomastica.
Mesaje scurte de Sfântul Dumitru (pentru SMS / WhatsApp)
- La mulți ani cu sănătate, Dumitru!
- Bucurie, pace și împliniri. La mulți ani de Sfântul Dumitru!
- O zi specială pentru un om special!
- Fie ca Sfântul Dumitru să-ți aducă tot ce-ți dorești!
- Zile senine și inimi bune alături, Dumitru!
Mesaje de Sfântul Dumitru pentru prieteni
- La mulți ani, Dumitru! Fie ca ziua ta să fie la fel de epică ca o aventură neplănuită cu prietenii și plină de momente memorabile!
- La mulți ani, prietene! Fie ca Sfântul Dumitru să-ți aducă sănătate, noroc și o mulțime de râsete!
- La mulți ani de Sfântul Dumitru! Fie ca ziua ta să fie la fel de minunată și plină de energie ca tine! Îți doresc multă veselie și succes în tot ce faci, iar noi să continuăm să facem amintiri care să ne facă să râdem o viață întreagă!
Alte mesaje de Sfântul Dumitru pe care le poți trimite oricui:
- La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Dumitru! Să aveți sănătate, bucurii și împliniri în fiecare zi!
- Fie ca Sfântul Dumitru să te ocrotească și să îți lumineze viața cu pace și noroc! La mulți ani!
- Cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc multă fericire, liniște sufletească și oameni buni alături. La mulți ani, Dumitru / Dumitra!
- Să ai parte de o zi binecuvântată, plină de zâmbete și dragoste. La mulți ani de Sfântul Dumitru!
- Fie ca această zi sfântă să îți aducă speranță, putere și bucurii neîncetate!
Mesajele au fost generate de ChatGPT
