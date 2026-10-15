Mesajul către iranieni al președintelui Pezeshkian. „Țara nu s-a mai confruntat cu o presiune atât de intensă”

Preşedintele iranian Masud Pezeshkian a afirmat joi că Republica Islamică nu s-a confruntat cu „o presiune şi nişte dificultăţi atât de intense” ca în prezent – din cauza războiului cu Statele Unite – de la înfiinţarea sa în 1979, dar, în pofida tuturor, rămâne în picioare, informează EFE, preluată de Agerpres.

„În cei 48 de ani care au trecut de la Revoluţie, ţara nu s-a confruntat cu o presiune şi nişte dificultăţi atât de intense”, a spus liderul iranian într-un eveniment de planificare şi dezvoltare a provinciei Azerbaidjan Oriental, potrivit agenţiei IRNA.

Preşedintele Pezeshkian a amintit că în primele clipe ale războiului iniţiat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie au fost ucişi liderul Ali Khamenei şi alţi oficiali iranieni de rang înalt şi că, în plus, au fost bombardate fabrici, centrale electrice şi alte infrastructuri.

„Inamicul credea că, odată cu atacurile, totul se va prăbuşi de la sine”, a spus el, dar a menţionat că, în pofida dificultăţilor, „am reuşit să rămânem tari până acum”.

Preşedintele Pezeshkian a afirmat că SUA încearcă să blocheze Iranul prin încercuire maritimă şi aeriană „pentru ca populaţia să se confrunte cu dificultăţi mai mari”, dar a asigurat că nu va permite ca acest lucru să se întâmple. Din acest motiv, a făcut apel la populaţie să depună eforturi pentru a face faţă dificultăţilor şi a cerut, de exemplu, să se acopere mai bine acasă pentru a se încălzi ca să consume mai puţină energie şi aceasta să fie direcţionată spre industrie.

„Dacă fabricile şi sectorul productiv sunt active, vor exista locuri de muncă şi producţie, iar industria va rămâne în picioare”, a asigurat el.

Republica Islamică trece printr-o perioadă economică dificilă, cu o scădere a PIB-ului de 10% în primul trimestru al anului persan (între martie şi mai 2026), iar sectoare precum extracţia de petrol brut şi gaze naturale au înregistrat scăderi de 26,4%. Inflaţia anuală, pe de altă parte, este de 89%, în timp ce rialul înregistrează noi minime istorice în raport cu dolarul la fiecare câteva săptămâni.

SUA au impus un blocaj porturilor şi navelor iraniene ca răspuns la blocarea Strâmtorii Ormuz de către Republica Islamică, ceea ce îngreunează comerţul şi în special exporturile de petrol ale Iranului, reduse practic la zero.

În plus, Washingtonul a lansat operaţiunea „Paria Economică” împotriva Republicii Islamice pentru a izola şi mai mult financiar Teheranul, ceea ce include sancţiuni împotriva a 27 de companii aeriene iraniene, ceea ce a determinat Turkmenistanul, Azerbaidjanul, Emiratele Arabe Unite, Georgia şi Omanul să suspende operaţiunile companiilor aeriene din Iran.