Mesajul Centrului Nobel pentru Pace, în ziua în care Donald Trump a primit medalia Nobel de la Maria Corina Machado

„O medalie își poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate face asta”, observă un mesaj postat pe contul oficial de X al Centrului Nobel pentru Pace, muzeul de la Oslo dedicat Premiului Nobel pentru Pace.

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul politic al țării sale, scrie Reuters.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump intenționează să păstreze medalia.

În aceeași zi, Centrul Nobel pentru Pace, muzeul dedicat Premiului Nobel pentru Pace, a amintit că medalia își poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat al premiului.

„Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora”

„Are un diametru de 6,6 cm, cântărește 196 de grame și este bătută în aur. Pe fața sa se află un portret al lui Alfred Nobel, iar pe revers, trei bărbați goi care se îmbrățișează în semn de fraternitate. Un design neschimbat de 120 de ani”, spune mesajul postat pe contul de X al muzeului.

„Știați că unele medalii ale Premiului Nobel pentru Pace au fost transmise mai departe după acordarea premiului? Un caz binecunoscut este medalia lui Dmitri Muratov, care a fost scoasă la licitație pentru peste 100 de milioane de dolari pentru a sprijini refugiații din războiul din Ucraina.

Iar medalia expusă la Centrul Nobel pentru Pace este de fapt împrumutată și a aparținut inițial lui Christian Lous Lange, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace din Norvegia”, precizează postarea.

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

„Dar un adevăr rămâne. După cum afirmă Comitetul Nobel norvegian: „Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora. Decizia este definitivă și rămâne valabilă pentru totdeauna.”

O medalie poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate face asta”, mai spune mesajul postat pe pagina Centrului Nobel pentru Pace.

„O onoare”

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seara, Trump a scris: „A fost o Mare Onoare să o întâlnesc pe venezueleana Maria Corina Machado. Este o femeie extraordinară care a trecut prin multe. Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc. Mulțumesc, Maria!”.

Casa Albă a publicat ulterior o fotografie cu Trump și Machado, în care președintele ține în mână o ramă mare, de culoare aurie, în care se află medalia.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Trump a făcut campanie deschisă pentru premiu înainte ca Machado să-l primească luna trecută și a spus că el trebuia să-l primească.

Deși Machado i-a dat lui Trump medalia de aur pe care o primesc laureații împreună cu premiul, onoarea rămâne a ei; Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.

Întrebat miercuri dacă ar vrea ca Machado să-i dea premiul, Trump a declarat pentru Reuters: „Nu, nu am spus asta. Ea a câștigat Premiul Nobel pentru Pace”.