Trump a acceptat medalia Nobel de la Machado: „O femeie extraordinară”

Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul politic al țării sale, transmite Reuters.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump intenționează să păstreze medalia.

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seara, Trump a scris: „A fost o Mare Onoare să o întâlnesc pe venezueleana Maria Corina Machado. Este o femeie extraordinară care a trecut prin multe. Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc. Mulțumesc, Maria!”

Machado, care a descris întâlnirea ca fiind „excelentă”, a spus că darul a fost în semn de recunoaștere a ceea ce ea a numit angajamentul său față de libertatea poporului venezuelean.

Casa Albă a publicat ulterior o fotografie cu Trump și Machado, în care președintele ține în mână o ramă mare, de culoare aurie, în care se află medalia.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Încercarea lui Machado de a-l influența pe Trump a venit după ce acesta a respins ideea de a o instala pe ea ca lider al Venezuelei în locul lui Nicolas Maduro, care a fost destituit.

Trump a făcut campanie deschisă pentru premiul înainte ca Machado să-l primească luna trecută și a spus că el trebuia să-l primească

Deși Machado i-a dat lui Trump medalia de aur pe care o primesc laureații împreună cu premiul, onoarea rămâne a ei; Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.

Întrebat miercuri dacă ar vrea ca Machado să-i dea premiul, Trump a declarat pentru Reuters: „Nu, nu am spus asta. Ea a câștigat Premiul Nobel pentru Pace”.

Întâlnirea de la prânz, care a durat puțin peste o oră, a marcat prima întâlnire față în față a celor doi.

Machado s-a întâlnit apoi cu peste zece senatori, atât republicani, cât și democrați, la Capitol Hill, unde a găsit, în general, aliați mai entuziaști.