Trump a acceptat medalia Nobel de la Machado: „O femeie extraordinară”

Corina Machado i-a dat lui Donald Trump medalia ei Nobel. Foto: Facebook / The White House

Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul politic al țării sale, transmite Reuters.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump intenționează să păstreze medalia.

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seara, Trump a scris: „A fost o Mare Onoare să o întâlnesc pe venezueleana Maria Corina Machado. Este o femeie extraordinară care a trecut prin multe. Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc. Mulțumesc, Maria!”

Machado, care a descris întâlnirea ca fiind „excelentă”, a spus că darul a fost în semn de recunoaștere a ceea ce ea a numit angajamentul său față de libertatea poporului venezuelean.

Casa Albă a publicat ulterior o fotografie cu Trump și Machado, în care președintele ține în mână o ramă mare, de culoare aurie, în care se află medalia.

Încercarea lui Machado de a-l influența pe Trump a venit după ce acesta a respins ideea de a o instala pe ea ca lider al Venezuelei în locul lui Nicolas Maduro, care a fost destituit.

Trump a făcut campanie deschisă pentru premiul înainte ca Machado să-l primească luna trecută și a spus că el trebuia să-l primească

Deși Machado i-a dat lui Trump medalia de aur pe care o primesc laureații împreună cu premiul, onoarea rămâne a ei; Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.

Întrebat miercuri dacă ar vrea ca Machado să-i dea premiul, Trump a declarat pentru Reuters: „Nu, nu am spus asta. Ea a câștigat Premiul Nobel pentru Pace”.

Întâlnirea de la prânz, care a durat puțin peste o oră, a marcat prima întâlnire față în față a celor doi.

Machado s-a întâlnit apoi cu peste zece senatori, atât republicani, cât și democrați, la Capitol Hill, unde a găsit, în general, aliați mai entuziaști.

