Mesajul de Crăciun al regelui Charles, rostit într-un loc simbolic pentru monarhia britanică. „Putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă”

Regele Charles și regina Camilla merg la slujba de Crăciun de la biserica din Sandringham Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Regele Charles III al Marii Britanii a subliniat importanța unității în diversitate în mesajul său de Crăciun, într-o lume în care comunitățile din întreaga lume suferă de pe urma războaielor și tensiunilor, informează Reuters.

„În marea diversitate din comunitățile noastre putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului”, a spus regele Charles (77 ani) , în al patulea an în care se adresează britanicilor de Crăciun din postura de monarh.

„Pe măsură ce întâlnesc oameni de credințe diferite, mi se pare foarte încurajator să aud câte avem în comun, o dorință împărtășită pentru pace și un respect profund pentru viață”, a spus regele.

Charles a vorbit despre „călătorii” și despre importanța de a arăta bunătate oamenilor care călătoresc, teme cu impact într-o vreme în care migrația provoacă îngrijorări în întreaga lume.

Un cor din Ucraina, invitat de regele britanic

Mesajul său, rostit la abația de la Westminster, unde au fost încoronați regii Angliei de la William I Cuceritorul, în 1066, a venit la finele unui an marcat de tensiuni în familia regală.

Mesajul regal a fost urmat de un concert al unui cor din Ucraina, ai căror membri erau îmbrăcați în „vișivanka”, o cămașă brodată tradițională, și al corului Operei Regale din Londra.

Charles III și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru Ucraina și l-a primit pe președintele Volodimir Zelenski la castelul Windsor de trei ori doar în 2025, ultima dată în luna octombrie.

Deși constituțional i se cere să rămână deasupra politicii, regele a vorbir deschis de multe ori despre crizele globale, exprimându-și îngrijorarea privind conflictul din Gaza și exprimându-și tristețea după violențele împotriva comunităților evreiești, inclusiv un atac asupra unei sinagogi din nordul Angliei în octombrie și atacul armat din această lună, care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney.

În mesajul regal de Crăciun – o tradiție care datează din 1932 – Charles III a lăudat veteranii și lucrătorii din domeniul umanitar pentru curajul lor în fața obstcolelor, afirmând că aceștia îi dau speranță.

În discursul presărat cu frecvente referințe la relatarea din Biblie privind nașterea lui Isus, el a evocat și vizita de stat făcută la Vatican în octombrie, când el și papa Leon XIV s-au rugat împreună, fiind pentru prima dată când un monarh britanic și un pontif catolic fac acest lucru de la schisma anglicană din 1534, de când regele Anglliei a devenit capul Bisericii Angliei.

Probleme de sănătate în familia regală

La după aproape doi ani de când a dezvăluit un dignostic al unui cancer neprecizat, Charles a anunțat în această lună că tratamentul său ar putea fi redus în anul viitor.

Nora sa, Kate, prințesa de Wales, a anunțat în luna ianuarie că boala sa a intrar în remisie după ce începuse chemoterapia în luna septembrie 2024, o dezvăluire rară într-o familie tradițional preocupată să păstreze discreția asupra vieții private.

Problemele de sănătate nu au fost singura provocare pentru familia regală. Charles III i-a retras fratelui său mai tânăr Andrew titluri de prinț și duce de York după noi dezvăluiri privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Însă acest an a adus și un moment de reconciliere cu fiul său mai mic, prințul Harry, care s-a întâlnit la un ceai cu tatăl său în septembrie, aceasta fiind prima lor întrevedere în aproape doi ani. Harry, stabilit în SUA, a declarat că speră la vindecare, vorbind de timpul limitat pe care îl ai ca să repari legăturile cu alte persoane.