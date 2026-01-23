Mesajul ferm al lui Nicușor Dan despre rolul esențial al SUA: România e solidară cu Groenlanda, dar pilonul de securitate e la Washington

Președintele Nicușor Dan a anunțat de la Bruxelles că, deși tratatele europene obligă România la solidaritate cu Danemarca în criza Groenlanda, Bucureștiul nu va face niciun pas în spate din relația cu Washingtonul. De asemenea, el a pledat pentru dialog în scopul stingerii tensiunilor dintre aliați.

Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după Consiliul European informal de la Bruxelles.

„Din fericire, în acest Consiliu, această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările Uniunii. Evident că ultima perioadă au existat turbulenţe sau discontinuităţi în această relaţie transatlantică, însă există suficiente raţiuni pentru ca ea să continue şi bineînţeles că, aşa cum am spus de mai multe ori, dialogul este extrem de important”, a continuat el.

Șeful Statului a mai spus că România este solidară cu Danemarca şi Groenlanda şi la această poziţie o obligă inclusiv tratatul Uniunii Europene.

„E mai bine să revenim la dialog”

„Este obligaţie de solidaritate între ţările Uniunii. Ce am încercat eu să fac, pentru că a fost emoţie evidentă în momentul ăla, a fost să mă refer la pasul doi sau pasul trei, în sensul că am încercat să anticipez ce se poate întâmpla dacă fiecare dintre părţile acestei alianţe escaladează şi să spun că e mai bine să revenim la dialog. Şi, din fericire, zilele următoare mi-au dat dreptate s-a revenit la dialog şi în momentul ăsta putem să vorbim de o abordare constructivă de toate părţile”, a mai spus preşedintele.