VIDEO Nicușor Dan, despre relația dintre UE și Statele Unite: „Am revenit în parametri normali”

Înaintea reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan a afirmat că relația transatlantică a revenit „în parametri normali”, după discuțiile pe tema Groenlandei. În ce privește intrarea Consiliului pentru Pace, șeful statului nu a anunțat încă o decizie fermă, spunând că trebuie făcută o analiză suplimentară.

Președintele Nicușor Dan a declarat că liderii europeni reuniți la Bruxelles au trei subiecte pe agendă – Groenlanda, taxele vamale și Ucraina – fiind posibilă și o discuție pe tema acordului dintre UE și Mercosur.

„Avem nevoie de relația transatlantică”

În ce privește relația cu Statele Unite, președintele susține că relația a revenit, după un episod mai tensionat, în termeni normali.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică și că este foarte bine că în urma dialogului, așa cum anticipam, o oarecare escaladare s-a diminuat și am revenit în parametri normali”, a declarat Nicușor Dan.

În ce privește problemele de securitate din jurul Groenlandei, șeful statului consideră că Danemarca și Statele Unite ar trebui să le rezolve prin dialog, în interiorul NATO.

„Poziția României este că pe de o parte, evident suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional și orice chestiuni care țin de apărare, legitime, trebuie purtate prin dialog între două țări NATO”, a precizat Nicușor Dan.

La o întrebare legată de o eventuală intrare a României în Consiliul Păcii, inițiat de Donald Trump, Nicușor Dan a spus că este nevoie de o analiză mai aprofundată.

„Nu e vorba de o chestiune simplă, ci de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională. Trebuie făcută o analiză a drepturilor și obligațiilor care rezultă din această cartă prin comparație cu alte documente, cum ar fi Carta ONU”, a precizat Nicușor Dan.

Contextul reuniunii de la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan se duce la reuniunea de la Bruxelles la o zi de la Forumul de la Davos, aflat în desfășurare în aceste zile, unde nu a fost prezent. România a fost prezentă la Davos printr-o delegație guvernamentală, formată și din ministra de Externe Oana Țoiu.

Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană participă joi la Bruxelles, la ora locală 19:00 (20.00, ora României), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite EFE, citată de Agerpres.

Reuniunea extraordinară a Consiliului European a fost convocată după ce, duminică, ambasadorii UE s-au adunat la Bruxelles pentru a discuta declarația lui Donald Trump de sâmbătă, conform căreia va cumpăra Groenlanda și va pedepsi cu tarife țările UE care îi stau în cale. Între timp, Trump a anunțat miercuri, într-o postare pe rețeaua TruthSocial, că renunță la tarifele vamale cu care amenințase Europa.

La reuniunea de joi, liderii UE vor discuta „evoluțiile recente în relațiile transatlantice și implicațiile acestora pentru UE și vor coordona demersurile viitoare”, a transmis Consiliul European, într-un comunicat.