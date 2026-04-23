Mesajul lăsat de ministrul Șerban către premierul Bolojan în demisia sa. Toți miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan

Demisiile miniștrilor PSD au fost fotografiate și date publicității de către partid. Una a ieșit în evidență.

După demisiile din Guvern, urmează ca pentru fiecare dintre cele 7 posturi lăsate libere de social-democrați să fie desemnat câte un ministru interimar din partea partidelor care au rămas în coaliție – PNL, USR și UDMR.

Miniștrii PSD au demisionat în bloc miercuri, la prânz, după ce au decis să nu meargă la ședința de Guvern care a avut loc la ora 11:00. Ei au fost înlocuiți de secretari de stat ale celorlalte partide.

Demisiile lor au fost date publicității de către PSD, cu excepția cea a lui Radu Oprea, secretarul general al Guvernului numit de social-democrați.

Una atrage atenția. Este cea a ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, care a semnat anterior scumpirea biletelor la metrou.

Spre deosebire de colegii săi, care au scris mesaje informative și scurte, Ciprian Șerban a adăugat: „Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, expresia deosebitei mele considerații”.

Rugat să explice mesajul lăsat, ministrul Șerban a spus: „Dincolo de orice lupta politică, eu cred că în exercitarea atribuțiilor pe care le-am avut trebuie să păstrăm o urmă de decență”.

Miniștrii PSD și-au depus demisia după ședința de Guvern, de la care au lipsit. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat: „La finalul ședinței de guvern, premierul Bolojan le-a mulțumit miniștrilor PSD care nu au fost la ședință, a subliniat ca a fost o muncă de echipă. A mulțumit special domnului Neacșu pentru felul în care a înțeles să colaboreze cu premierul”, a precizat Dogioiu.

De partea cealaltă, într-un comunicat, PSD a spus că demisia miniștrilor social-democrați a oficilizat decizia partidului de a retrage sprijinul politic premierului Bolojan. „Premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României”, transmite PSD.

În comunicat, PSD mai spune că este pregătit „să participe la formarea unui nou Guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat”.

