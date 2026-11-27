Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ministrul Alexandru Nazare trebuie să facă „o rectificare corectă, cu priorități clare”, iar apoi trebuie să fie elaborat un buget pentru 2027 „fără cosmetizări de tip Bolojan”.

După conferința de presă de vineri, în care ministrul Finanțelor a prezentat raportul privind starea finanțelor publice, Sorin Grindeanu a criticat fostul guvern și a susținut că „românii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba”.

„Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor”, a scris liderul PSD, vineri, pe Facebook.

Întrebat despre obligațiile de plată ale statului, Nazare spusese în conferința de presă că suma totală solicitată de cei 58 de ordonatori de credite „pentru cheltuieli destinate finalizării anului 2026, estimată de aceștia, este de 46 de miliarde, iar din această sumă, de 46 de miliarde, 19 miliarde sunt obligații certe”.

Potrivit ministrului, din cele 19 miliarde de lei, „circa 15 miliarde îi reprezintă plățile pentru magistrați, unde știți foarte bine că avem acel proces, și în jur de 3,7 miliarde sunt obligații certe pentru Casa de Sănătate”.

Grindeanu îl critică pe Bolojan

Liderul PSD susține că, deși deficitul bugetar după 10 luni este la 3,92% din Produsul Intern Brut, comparativ cu cel de 5,64% de anul trecut, „fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată”.

„Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare. Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”, a declarat social-democratul.

El a susținut că în spatele deficitului bugetar redus „au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB”, și că „este un preț uriaș care a sufocat economia”.

„Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine. Şi să ai tupeul să te şi lauzi cu asta!”, a conchis președintele PSD, Sorin Grindeanu.