Mesajul lui Netanyahu după atacul fără precedent asupra liderilor Hamas în Qatar: „O operațiune complet independentă, Israelul își asumă întreaga responsabilitate”

Atacul împotriva liderilor Hamas efectuat marți la Doha, capitala Qatarului, a fost o operațiune pur israeliană, a transmis biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat în limba engleză.

„Acțiunea de astăzi împotriva celor mai importanți teroriști șefi ai Hamas a fost o operațiune complet independentă a Israelului. Israelul a inițiat-o, Israelul a executat-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, este mesajul difuzat de biroul lui Netanyahu pe X.

Relatările din mass-media israeliană spun că președintele SUA, Donald Trump, era la curent cu atacul planificat și și-a dat acordul. Acum două zile, Trump a emis un „ultim avertisment” către Hamas pentru eliberarea ostaticilor israelieni răpiți în timpul atacului din 7 octombrie 2023.

Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

Atac fără precedent al Israelului

Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, forțele armate israeliene și Shin Bet confirmând că asupra orașului au fost lansate lovituri despre care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas.

Qatarul a denunțat în schimb un „asalt criminal al Israelului”.

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha, Majed Al Ansari, a declarat că „acest asalt criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

Numele oficial al loviturii armatei israeliene de marți împotriva conducerii Hamas de la Doha, capitala Qatarului, a fost „Summit de foc”, a precizat IDF, după ce postul israelian Channel 12 a transmis că numele său a fost „Ziua Judecății”.

IDF (numele oficial al forțelor armate israeliene) și Shin Bet, serviciul de informații interne al țării, au declarat într-o declarație comună remisă la puțin timp după apariția primelor informații despre exploziile din Doha că forțele aeriene „au vizat conducerea de vârf a organizației teroriste”.

„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili de masacrul din 7 octombrie [2023] și de purtarea războiului împotriva Statului Israel”, se arată în declarația remisă de IDF, forțele armate israeliene, și Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului.