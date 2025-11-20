Mesajul lui Nicușor Dan, transmis chiar când mercenarii lui Potra erau scoși încătușați de pe aeroportul Otopeni

Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj despre aducerea în țară a mercenarilor conduși de Horațiu Potra, chiar când aceștia erau scoși încătușați de mascați de pe aeroportul Otopeni, după aterizare.

„Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Apreciez efortul Ministerelor Justiţiei şi Afacerilor Interne şi tuturor instituţiilor internaţionale care au cooperat pentru acest rezultat”, a mai transmis şefului statului.

Horațiu Potra, vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar în care e acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost adus în țară din Dubai au anunțat autoritățile mai devreme în cursul zilei.

Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au ajuns pe Aeroportul Otopeni, joi, în jurul orei 16.00.

Cei trei au fost aduși sub escorta Poliției, iar reprezentanții presei au surprins sosirea lor pe Aeroportul Otopeni.

Șeful mercenarilor, fiul și nepotul său au fost scoși rând pe rând, fiind flancați de forțe de ordine, în timp ce reporterii le adresau întrebări. Aceștia au fost duși în arest.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Cei trei au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă în luna februarie.

Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu și alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.