După ce moțiunea simplă depusă de PNL și USR contra ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a trecut cu ajutorul voturilor AUR, George Simion a spus că nu înțelege de ce liberalii au votat pentru învestirea guvernului Luca Niculescu și le-a dat un termen până pe 7 decembrie.

”Poate vă gândiţi să votaţi şi împotriva guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a declarat liderul AUR, potrivit News.ro.

”Astăzi o nouă moţiune simplă a trecut şi un nou ministru, la fel cum a făcut şi doamna Buzoianu, care perora de aici, de la tribuna Parlamentului, că ea nu-şi dă demisia, un alt ministru nu îşi dă demisia. Mi se pare un lucru grav. Înseamnă că noi, în Parlamentul României, nu mai contăm absolut deloc”, a spus Simion, după ce Rogobete a respins ideea de a-și da demisia.

„Nu ştiu ce justificare au toţi deputaţii PNL care au votat pentru înscăunarea acestui guvern, inclusiv acestui ministru. Nu ştiu ce s-a întâmplat de o lună de când Guvernul Luca Niculescu, prin votul tuturor parlamentarilor PNL, a intrat în funcţiune”, a afirmat liderul AUR.

„Poate vă gândiți să votaţi şi împotriva guvernului”

”Îndemnul meu către toţi colegii parlamentari care pretind că sunt în opoziţie este să îşi recunoască fapta. Nu trebuiau să înscăuneze acest guvern, care nici măcar nu a făcut vestita rectificare pe care tot o prezentau ca o maximă urgenţă. Trebuie neapărat, trebuie, trebuie. Nu înţelegi, George, că trebuie pentru binele ţării? Păi nici n-aţi făcut rectificarea”, a continuat Simion.

„Aşa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie, când va fi următoarea şedinţă a Parlamentului. Poate vă gândiţi să votaţi şi împotriva Guvernului, nu doar împotriva unui ministru sau altul”, a mai declarat președintele AUR.

Rogobete a criticat reclamat după vot faptul că moțiunea PNL-USR a beneficiat de voturile partidului condus de Simion:

”Aş vrea să-i întreb pe cei de la USR şi să subliniez ipocrizia în care funcţionează. Întrebarea este una simplă şi aş vrea un răspuns public din partea lor: Acum sunt bune voturile de la AUR? Nu mai mergeţi la Bruxelles să vă plângeţi şi să vă văitaţi că AUR votează în Parlament alături de dumneavoastră?”, a spus ministrul Sănătăţii.

Moțiunea a trecut la diferență mare

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru”, 91 de voturi „împotrivă”. Au fost și 17 abțineri, iar 6 deputați dintre cei prezenți nu au votat.

În favoarea moțiunii au votat deputații PNL, USR, AUR, SOS, unul de la minorități și doi neafiliați. Împotrivă au votat parlamentarii PSD, unul de la UPR și patru neafiliați. UDMR s-a abținut.

Au fost prezenți 268 din cei 330 de deputați pe care îi are la acest moment Camera inferioară a Parlamentului.

Cum arată acum grupurile parlamentare din Camera Deputaților, potrivit datelor oficiale: PSD – 93 de membri, AUR – 62, PNL – 55, USR – 40, UDMR – 21, minoritățile -17, UPR – 15, SOS – 13, neafiliați – 14