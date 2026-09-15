Mesajul lui Tudor Chirilă după violențele de la protestul din Piața Victoriei. Despre „țeparul suprem” și „cusătura grosolană de la ciobaniada de astăzi”

Artistul și activistul Tudor Chirilă consideră că protestele ciobanilor și fermierilor „au fost deturnate”, iar aceștia „au picat fără să vrea în aceeași oală cu niște huligani”.

Câteva mii de oieri și fermieri au protestat marți în Piața Victoriei, însă manifestația a fost marcată de scene violente. Jandarmeria București nu a exclus posibilitatea de a fi existat printre manifestanți „persoane infiltrate și instigatori” care au încercat „să provoace dezordine”.

Tudor Chirilă a făcut o comparație între manifestația de astăzi și protestul împotriva OUG 13, din 2017, la care a participat și el.

„Au fost sute de mii de români în Piața Victoriei. Fără pavele smulse și fără bolovani aruncați în clădirea guvernului. Și protestele alea au obținut ceva: abrogarea ordonanței 13. Astăzi protestele ciobanilor au fost deturnate și ei, ciobanii, fermierii au picat fără să vrea în aceeași oală cu niște huligani”, a scris Tudor Chirilă, marți seară, pe Facebook.

„Și atunci au existat diversiuni”

Tudor Chirilă spune că și la protestele împotriva OUG 13, dar și la manifestația antiguvernamentală din 10 august 2018 „au existat diversiuni”.

„În 2017 la protestele de după ordonanța 13 în care s-a ieșit pe frig seri la rând au existat tentative care să le compromită. Au venit diverse facțiuni din diverse galerii și au ars mobilier stradal, dar protestatarii pașnici au reușit să se delimiteze și i-au lăsat în ofsaid. Ancheta a arătat că unii dintre ei fuseseră chemați special să provoace incidente”, a scris Chirilă.

El susține că la protestul din 10 august 2018 efectivele de jandarmi erau formate din din mulți tineri neexperimentați, aduși special, fără conflicte cu galeriile la activ, care erau în tensiune numai și pentru faptul că în Piața Victoriei erau zeci de mii de oameni pașnici”.

„Și atunci au fost diversiuni care aveau rolul de a justifica violențe împotriva unui protest pașnic. Justiția lu’ Savonea nu va face dreptate celor care au fost bătuți și gazați fără milă doar pentru vina de a fi fost în piață. Jandarmii atacați azi ar trebui să compare cele două proteste. Chiar dacă n-au participat direct decât la unul dintre ele”, a continuat Tudor Chirilă.

Activistul spune că „ironia sinistră” este că „exact astăzi, în ziua în care în Piața Victoriei s-a lăsat cu bătaie, să înceapă apelul în dosarul 10 August, cu prescripția după colț”. Foști șefi ai Jandarmeriei vizați de dosar au fost achitați în primă instanță.

Ce a spus Tudor Chirilă despre protestul de marți

El a descris evenimentul care a avut loc marți în Piața Victoriei drept „un cocktail de proteste și revendicări reale (ciobani, fermieri), dezinformare, confiscare politică marca George Simion, huliganul activist care rezolvă oameni individual sau în grup și care a folosit pretextul unui protest specific pentru a-l transforma într-un un protest «antisistem» împotriva unui guvern pe care el l-a dat jos deja printr-o alianță cu cel mai vechi partid din sistem, PSD”.

„O nemulțumire profesională precisă a fost băgată în malaxorul «antisistem» de rețeaua suveranistă din jurul lui Simion și Georgescu. Au apărut susținători AUR, georgiști, RoExit și oameni din galerii. Până și reprezentanți ai fermierilor au spus că agitatorii au venit din exterior”, a mai afirmat Tudor Chirilă.

Artistul este de părere că „orice român cu adevărat patriot se prinde de cusătura grosolană de la ciobaniada de astăzi”.

Tudor Chirilă, despre Nicușor Dan: „Țeparul suprem”

Tudor Chirilă a comentat și reacția președintelui Nicușor Dan, care a condamnat violențele „extrem de grave” din Piața Victoriei și a acuzat o încercare de „deturnare” a manifestației de către „politicieni iresponsabili”.

„A ieșit mai pe seară Nicușor Dan să condamne violențele. Nicușor Dan, țeparul suprem (da, am luat țeapă), băiatul care este direct implicat în căderea guvernului, antireforma din justiție, apărător al securiștilor dovediți și care visează la un naționalism sănătos, probabil în mintea lui unul în care legionarii îi conduc politicos pe toți neromânii peste graniță și le oferă o culegere de probleme de matematică să aibă cu ce să-și ocupe timpul spre țările/lagărele de destinație”, a mai scris Tudor Chirilă.