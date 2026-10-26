Mesajul lui Victor Ponta pentru Vucic, după înfrângerea zdrobitoare din alegeri. „Din păcate, în România nu a fost aşa în 2024”

Victor Ponta, fost consilier al lui Aleksandar Vucic, a declarat că nu a călătorit în Serbia în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și că nu a avut nicio legătură cu aceasta.

Într-un interviu publicat luni de Cotidianul, fostul premier al României a spus că îi rămâne „prieten” lui Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb, după înfrângerea suferită de acesta la alegeri.

„Serbia a fost și rămâne o țară democratică, unde votul este respectat. În România, țara unde am anulat alegerile, situația din Serbia a fost prezentată în mod fals de propagandă! Președintele Vucic a organizat alegerile, a recunoscut imediat victoria, i-a felicitat pe câștigători. Așa cum funcționează o democrație. Din păcate, în România nu a fost așa în 2024”, a afirmat Ponta.

Alegerile parlamentare anticipate de duminică, convocate de Vucic în septembrie, au fost câștigate de Lista Studenților, o mișcare care a luat naștere pe fondul protestelor izbucnite în Serbia după tragedia din noiembrie 2024, când copertina unei gări din oraşul Novi Sad s-a prăbușit – incident soldat cu moartea a 16 persoane. În țară au urmat doi ani de proteste, în care puterea a fost acuzată de corupție și tendințe autoritariste.

„Sper ca orice schimbare să fie în bine, pentru că Serbia este un vecin foarte bun al României, iar poporul sârb a fost mereu un prieten al nostru. Nu cunosc programul politic al Partidului Studenților, dar îmi doresc să facă reforme și schimbări pozitive”, a adăugat Victor Ponta.

Ce spune că i-a transmis lui Vucic

Victor Ponta a declarat că îi rămâne „prieten” lui Aleksandar Vucic, aflat la putere în Serbia de 12 ani.

„I-am transmis doar că știu cum este să câștigi și să pierzi alegeri. Și că oamenii cu adevărat de caracter nu se schimbă în funcție de asta. Eu îi rămân prieten”, a spus Ponta.

Fostul premier a mai menționat că îi cunoaște personal pe „câțiva dintre cei care au candidat pe lista electorală a Partidului Studenților și sunt oameni foarte capabili în domeniul lor de activitate, dar nu au experiență politică”.

„O să susțin în continuare ceea ce am susținut și în calitate de premier: faptul că România are un vecin extraordinar de bun în Serbia și că România trebuie să fie principalul susținător al integrării Serbiei în Uniunea Europeană”, a mai declarat el.