Mesajul lui Volodimir Zelenski de Ziua Independenței Moldovei: „Doar împreună, într-o Europă unită, putem asigura securitate durabilă”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj de sprijin Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Independenței statului vecin. Mesajul a fost transmis în engleză, română și ucraineană.
„O felicit cu sinceritate pe președinta Maia Sandu și pe poporul Republicii Moldova cu prilejul Zilei Independenței”, a scris Zelenski într-o postare pe X.
Liderul ucrainean a subliniat că relația dintre cele două state este una de cooperare strânsă, pe fondul provocărilor comune din regiune. „Prețuim mult cooperarea strânsă dintre națiunile noastre”, a arătat el.
„Regiunea noastră este profund interconectată și, împreună, trebuie să ne protejăm popoarele, statele și independența. Exact asta facem. Rețineți: doar împreună, într-o Europă unită, putem asigura securitate durabilă și o viață decentă pentru toți cetățenii noștri”, a mai spus liderul de la Kiev.
Trei lideri europeni sunt așteptați astăzi la Chișinău
Trei lideri europeni sunt așteptați astăzi la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova își sărbătorește Independența. Vizita președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarului german Friedrich Merz și premierului polonez Donald Tusk la Chișinău a fost confirmată încă de săptămâna trecută de către administrația prezidențială din Franța, care a transmis: „Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Moldovei”.
„Aceasta nu este doar o vizită, ci o legătură vie între Europa și poporul moldovean”, a declarat și Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pentru politica externă al partidului CDU, aflat la guvernare în Germania.
„Niciodată unul dintre aliații noștri nu va mai rămâne singur în fața agresiunii rusești”, a spus acesta, citat de Politico.