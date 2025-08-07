Mesajul lui Zelenski, înainte viitoarele întâlniri cu Putin și Trump: „Așteptăm aceeași abordare din partea Rusiei”. Insistă totuși pe o cerință-cheie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat joi, 7 august, discuțiile privind organizarea unui summit bilateral și trilateral între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului dintre Kiev și Moscova.

Anunțul vine după ce Moscova a confirmat, de asemenea, planurile pentru o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în zilele următoare.

Trump intenționează, de asemenea, să organizeze o întâlnire trilaterală ulterioară, la care să participe și Zelenski, în contextul eforturilor sale de a găsi o soluție rapidă la conflict, amenințând cu impunerea de noi sancțiuni împotriva Moscovei dacă aceasta nu acceptă încetarea ostilităților.

„Ieri (6 august. n.r.), au fost discutate și diferite formate posibile pentru întâlniri la nivel de lideri în vederea instaurării păcii – două bilaterale și una trilaterală”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Ucraina nu se teme de întâlniri și așteaptă aceeași abordare curajoasă din partea Rusiei. Este timpul să punem capăt războiului”, a punctat liderul de la Kiev, insistând că și Europa trebuie să se afle la masa negocierilor.

Ce a scris Zelenski:

Am discutat cu cancelarul federal Friedrich Merz. Ucraina și Germania împărtășesc opinia că războiul trebuie să ia sfârșit cât mai curând posibil, printr-o pace demnă, iar parametrii încheierii acestui război vor contura peisajul de securitate al Europei pentru deceniile următoare. Războiul se desfășoară în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – suntem deja în negocieri pentru aderarea la UE. Prin urmare, Europa trebuie să participe la procesele relevante. Ne-am coordonat pozițiile cu Germania. Friedrich și cu mine am convenit să discutăm din nou. Astăzi, consilierii de securitate vor organiza o reuniune online pentru a alinia punctele de vedere comune ale Ucrainei, ale întregii Europe și ale Statelor Unite.

Ieri au fost discutate și diferite formate posibile pentru reuniuni la nivel înalt în vederea instaurării păcii – două bilaterale și una trilaterală. Ucraina nu se teme de reuniuni și așteaptă aceeași abordare curajoasă din partea Rusiei. Este timpul să punem capăt războiului. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”

Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Trump și liderii europeni marți, 6 august, în cadrul căreia președintele SUA i-a informat despre discuțiile dintre emisarul său special, Steve Witkoff, și Putin, care au avut loc la Moscova în aceeași zi.

Potrivit The New York Times, la convorbire au participat premierul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, vicepreședintele american JD Vance și șeful diplomației americane, Marco Rubio.

Președintele Ucrainei și-a exprimat optimismul prudent cu privire la progresul negocierilor de pace, afirmând că „Rusia pare acum mai înclinată spre un armistițiu”.

După conversația cu Merz, Zelenski a avut o convorbire telefonică și cu președintele francez Emmanuel Macron pentru a împărtăși perspectiva Ucrainei asupra discuțiilor cu Trump și liderii europeni.

„Ne coordonăm pozițiile și împărtășim opinia că este necesară o abordare europeană comună a problemelor cheie de securitate pentru Europa”, a scris Zelenski.

„Emmanuel (Macron) m-a informat despre contactele sale cu liderii – cele care au avut deja loc în dimineața respectivă și cele care erau încă planificate pentru ziua respectivă”, a adăugat liderul de la Kiev.

Președintele american a lăudat inițial întâlnirea dintre Witkoff și Putin ca fiind „extrem de productivă”, dar ulterior a refuzat să o califice drept un progres, menționând că este probabil să fie impuse tarife secundare suplimentare din partea SUA asupra partenerilor comerciali ai Rusiei, notează The Kyiv Independent.

Trump stabilise anterior data de 8 august ca termen limită pentru Rusia să ajungă la un armistițiu în războiul său împotriva Ucrainei, amenințând că, în caz contrar, va impune noi sancțiuni.

Consilierul rus pentru politica externă, Iuri Ușakov, a confirmat miercuri că s-a ajuns la un acord privind o întâlnire între Trump și Putin și a recunoscut că SUA au propus și discuții trilaterale cu Zelenski. Consilierul Kremlinului a precizat că va anunța „puțin mai târziu” locul unde va avea loc întâlnirea.

Zelenski insistă să ceară un armistițiu înainte întâlnirea cu Putin

Volodimir Zelenski a insistat, anterior în cursul zilei de joi, să se declare un armistițiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenți și lideri din SUA și UE, au relatat agențiile EFE și Agerpres.

„Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea focului. În al doilea rând, un format de lideri, pentru ca întâlnirea să poată duce la o pace cu adevărat durabilă”, a scris pe rețeaua X președintele Zelenski, înaintea discuțiilor cu lideri din Germania, Italia și Franța pentru a coordona pozițiile în vederea evenimentelor viitoare.

Al treilea pas pe agenda propusă de șeful statului ucrainean este conturarea împreună cu Europa și SUA a unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina.

Zelenski a explicat, de asemenea, că în cursul zilei de joi vor avea loc contacte la nivelul consilierilor de securitate între Kiev și partenerii săi.

Președintele ucrainean a spus că a vorbit deja la telefon miercuri cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după conversația pe care a avut-o cu președintele SUA, Donald Trump, și cu mai mulți lideri europeni.

Aceste acțiuni diplomatice au loc în urma întâlnirii de miercuri de la Moscova între președintele rus, Vladimir Putin, și emisarul Casei Albe pentru Rusia, Steve Witkoff.

Pentru a forța Rusia să facă pași concreți în direcția încheierii războiului, Donald Trump a ordonat săptămâna aceasta creșterea de la 25% la 50% a tarifelor pentru India, pentru ca această țară asiatică să înceteze să mai cumpere masiv petrol rusesc, export ce reprezintă principala sursă de finanțare a efortului de război al Rusiei.

Pe 29 iulie, Donald Trump i-a dat lui Vladimir Putin un termen de zece zile pentru a lua măsuri în favoarea păcii, termen ce expiră vineri.