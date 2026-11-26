Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare, a reacționat joi într-o postare pe Facebook, după ce DIICOT a anunțat arestarea celor care l-au sechestrat și supus unor umilințe în scop de șantaj. Deși consideră mărturia dureroasă, edilul spune că a ales să vorbească public despre ce s-a întâmplat pentru că datorează adevărul cetățenilor.

Frații Raul și Răzvan Kis, doi cunoscuți afaceriști din Baia Mare au fost arestați miercuri de Tribunalul București, alături de o fostă angajată a primăriei Baia Mare.



„Nu sunt însă nici șantajabil și nu pot fi victima clanurilor de mafioți, nu puține, care încearcă să coordoneze din umbră Baia Mare”, spune primarul Dăncuș

Jurnalistul local Andrei Rus, care în ultimele luni a publicat mai multe dezvăluiri, despre frații Kis, cu titlul Jungla Băimăreană. susține că cei doi afaceriști anchetați de DIICOT sunt apropiați ai fostului primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Locul mafioților este la pușcărie, nu cedez șantajelor, a reacționat primarul de Baia Mare Doru Dăncuș, după ce DIICOT anunțat reținerea agresorilor care l-au sechestrat și șantajat.

Primarului Doru Dăncuș: „Acces la influență, autorizații pentru ce s-a construit ilegal”

„Am stat mult pe gânduri dacă să vorbesc public despre ce s-a întâmplat, pentru că nu sunt omul care să iasă în față și să ceară compasiune și nici nu am de gând să o fac”, spune primarul în mesajul de pe Facebook.

„Nu sunt însă nici șantajabil și nu pot fi victima clanurilor de mafioți, nu puține, care încearcă să coordoneze din umbră Baia Mare. Sunt un om simplu, dar totodată primarul municipiului Baia Mare, astfel că datorez adevărul, spus calm, la timpul potrivit, dar fără detalii care ar putea încurca munca anchetatorilor. Vă avertizez că urmează relatarea unei experiențe dureroase pentru mine și pentru familia mea și îmi cer scuze dacă ceea ce am de spus o să vă afecteze”, mai afirmă primarul Dăncuș.

Edilul povestește despre ce i s-a întâmplat fără a indica numele agresorilor. Precizează, în schimb, că agresiunile la care a fost supus au avut legătură cu activitatea sa de primar: „niște persoane obișnuite să obțină cu orice preț ceea ce vor m-au confundat cu un om care poate să se sperie, să fie umilit sau strâns cu ușa, ca să obțină de la mine ceea ce legea nu permite și conștiința mea nu poate accepta nicio clipă: acces la influență, autorizații pentru ce s-a construit ilegal, o mână întinsă în procesele pe care primăria le are cu aceștia în instanță sau ajutor în alte demersuri imorale”.

Primarul Dăncuș spune că nu a acceptat să fie mituit, astfel că s-a ajuns la șantaj.

Afirmă că el s-a dus la autorități

„Când au văzut că nu sunt șantajabil, au încercat să obțină ce doresc prin manevre demne de mafioți de cea mai joasă speță. Am fost sechestrat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat în încercarea lor de a fabrica material pentru a mă șantaja. Nici astfel nu au reușit să mă îngenuncheze”, mai scrie edilul.

După episodul petrecut în Capitală, unde a fost sechestrat, obligat să prizeze cocaină, și agresat, primarul spune că a făcut „ce face un om care nu are nimic de ascuns și nimic de negociat: m-am dus la autorități”.

Edilul spune că nu detaliază ceea ce s-a întâmplat pentru a-și proteja copii. El spune că familia a fost afectată în ultimele luni de presiunile la care a fost supus de „clanul de mafioți”.

„Într-un stat de drept nimeni nu poate sta deasupra legii”

„Vă spun doar că unii dintre cei mai buni profesioniști din cadrul Direcției de Investigații Criminale s-au crucit când au auzit aceste detalii, pe care le-au luat foarte în serios, le-au anchetat și s-a ajuns la primele descinderi și arestări în Baia Mare! Ancheta continuă și cu siguranță povestea nu se încheie aici”, mai spune edilul, subliniind că are încredere „că într-un stat de drept nimeni nu poate sta deasupra legii, oricât de influent s-ar crede și oricâte relații ar spune că are”.

În postarea publicată pe Facebook, Doru Dăncuș și-a cerut scuze familiei dar și băimărenilor.

„Mi-aș dori să comunic strict despre activitatea mea administrativă în folosul comunității băimărene și al municipiului Baia Mare, dar iată, sunt nevoit să ies public ca urmare a situației în care m-au pus acești infractori. Sigur, pentru niciun om nu este ușor să fie luat în vizor de mafie, dar am încredere că toată educația, credința și motivația pe care le am în suflet mă vor ajuta să depășesc acest urât capitol din viața mea ca om și ca primar și cu toată convingerea vă spun că voi merge mai departe cu legea în mână și cu fruntea sus, cu aceeași ambiție și determinare pe care vi le-am dovedit în ultimii doi ani, pentru că doar așa facem Baia Mare bine”, a conchis edilul în postarea publicată pe Facebook.

Cine sunt afaceriștii arestați

DIICOT a anunțat joi arestarea preventivă a doi afaceriști din Baia Mare și a unei femei, sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate, tentativă la viol și trafic de droguri de mare risc.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că persoanele arestare sunt oamenii de afaceri Raul și Răzvan Kis din Baia Mare și o fostă angajată a primăriei Baia Mare Anca Alexandra Vigh.

Jurnalistul local Andrei Rus a făcut în ultimele săptămâni mai multe dezvăluiri despre presiunile fraților Raul și Răzvan Kis, susținând că aceștia sunt apropiați ai fostului primar Cătălin Cherecheș.

Dezvăluirile, din seria Junga Băimăreană, pot fi citite aici.