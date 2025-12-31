Mesajul publicat de Călin Georgescu în noaptea de Revelion. Ce le transmite susținătorilor săi

Eveniment organizat de susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia, 1 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Dana Coțovanu

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a publicat cu câteva ore înainte de intrarea în anul 2026 un mesaj scurt pe contul său de Facebook, adresat susținătorilor săi.

„Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult. La mulți ani”, a scris Călin Georgescu.

Călin Georgescu se află în continuare sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins, pe 17 decembrie, ca nefondată contestația formulată de avocații fostului candidat la prezidențiale. Decizia magistraților este definitivă.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și de încă alte 20 de persoane, Parchetul General l-a trimis în judecată și pe Horațiu Potra, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.