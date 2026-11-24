Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți că a fost chemat la Parchetul General, joi, în calitate de suspect.

În postarea în care a făcut anunțul, Simion nu a oferit detalii despre dosar, însă surse din AUR au declarat pentru HotNews că președintele partidului este suspectat de instigare publică.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris liderul AUR, marți, într-un scurt mesaj pe Facebook.

Ancheta anunțată de Parchetul General în 2025, după o postare a lui Simion

Pe 10 martie 2025, Parchetul General a anunțat că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, în legătură cu o postare a lui George Simion despre membrii Biroului Electoral Central (BEC) care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu la prezidențialele din 2025.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu, în data de 10 martie 2025, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, prevăzută de art. 368 alin. 1 și 2 Cod penal. În fapt, s-a reținut că, în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în București, președintele unui partid politic, care este, totodată, și deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declarații prin care a incitat la violență. Menționăm că în cauză urmărirea penală se desfășoară in rem”, a declarat instituția la acel moment.

În ziua precedentă, liderul AUR scrisese pe Facebook că membrii BEC care au decis să invalideze candidatura lui Georgescu „ar trebui jupuiți în piața publică”, potrivit Agerpres.

La o zi distanță, Simion și-a nuanțat declarația, susținând că vrusese să spună că membrii BEC ar trebui „jupuiți de privilegii”.

„Nu vorbește nimeni despre a da foc la țară. Despre declarațiile mele de aseară vreau să vă spun că am făcut nenumărate apeluri. (…) Eu cred că autorii loviturii de stat trebuie pedepsiți exemplar, să vedem cine sunt autorii, pentru că nu-i cunoaștem, cu siguranță că nu acei bieți amărâți membri ai BEC, și trebuie jupuiți de privilegii, trebuie jupuiți de pensii speciale și trebuie jupuiți și înlăturați de la conducerea statului pașnic și democratic”, a spus Simion, într-o conferință de presă pe 10 martie 2025.

Anunțul, la o zi după raportul privind alegerile

Deși în postarea de marți nu menționează explicit la ce susține că i se răspunde prin această citare la Parchetul General, anunțul are loc la o zi după ce AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Lideri ai AUR, printre care și președintele partidului, au prezentat luni seară, într-un raport de 432 de pagini, succesiunea de evenimente „absolutamente halucinantă”, după cum a decris-o eurodeputatul Gheorghe Piperea, care a dus la decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024.

Conferința de presă a partidului de opoziție a fost organizată în contextul în care președintele Nicușor Dan promisese că va prezenta un raport privind anularea alegerilor.

„Raportul relevă trei lucruri extrem de grave. Unu la mână, modul în care democrația poate să fie «apărată» prin mijloace nedemocratice, iar acest lucru este o trăsătură fascistă a actualei forme de guvernare din UE, vine chiar din nazism”, a declarat Piperea, care este și liderul AUR București.

Al doilea lucru este hotărârea CCR de anulare a alegerilor, care a fost „luată cu totul și cu totul în afara competenței prevăzute de lege și de Constituție”, a mai susținut el.

În al treilea rând, Piperea a acuzat celelalte instituții ale statului de un „dispreț total” față de Parlament.

Reacția lui Nicușor Dan la raportul prezentat de AUR

Într-un comunicat de presă transmis marți dimineață de Cotroceni, șeful statului a declarat că raportul prezentat de AUR „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidențiale și reluarea lor de la zero, când deja începuse al doilea tur de scrutin – în care intraseră Călin Georgescu și Elena Lasconi.

În motivarea deciziei de la acel moment, judecătorii CCR au reclamat, printre altele, că „unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media”. De asemenea, au spus că trebuie exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală.

În mesajul său de marți, Nicușor Dan a structurat pe trei paliere motivele care au dus la decizia CCR de anulare a scrutinului:

„1. Prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

2. Publicitatea electorală nemarcată conform legii a creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

3. Un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente”, a spus președintele.

Nicușor Dan: Anularea alegerilor, o decizie bună

Întrebat, marți după-amiază, într-o conferință comună de presă cu premierul Armeniei, dacă el consideră că decizia de anulare a alegerilor a fost una „bună”, Nicușor Dan a răspuns: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

Deși jurnalista care l-a chestionat pe Dan a insistat să afle ce dovezi au existat ulterior deciziei de anulare, președintele a insistat ca discuția despre problemele interne să aibă loc cu altă ocazie, deoarece „nu e politicos” să aibă loc în timpul vizitei premierului Nikol Pashinyan.

Într-o conferință de presă pe 10 noiembrie 2026, șeful statului evitase să dea un calendar concret pentru publicarea raportului promis cu privire la anularea alegerilor, dar susținuse că, acum că s-a încheiat criza politică, subiectul redevine „una din principalele” sale „preocupări”.

„În momentul în care am început criza asta politică, era principala mea preocupare. Din păcate, ne-am schimbat toți focusul și, sau în fine, să vorbesc de mine, criza politică, rezolvarea crizei politice, cu toate consecințele care ar fi putut să decurgă de acolo, inclusiv cele pe care le-am spus în detaliu azi, au fost mult mai importante și am lăsat de-o parte activitatea asta. Probabil că instituțiile cu care lucram în momentul acela la raport au mai făcut progrese între timp, revine una din principalele mele preocupări, dar nu vreau să dau un calendar acum”, declarase Nicușor Dan, conform transcrierii oferite de Cotroceni.