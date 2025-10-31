Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin

Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Moscovei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina, potrivit Financial Times, scrie Reuters.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de rang înalt ai celor două țări, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul, citate de Financial Times.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația publicată de FT. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea agenției de presă pentru a comentat informația. Oficialii guvernului rus nu au fost disponibili imediat pentru comentarii.

Planurile pentru summitul de la Budapesta din această lună între Trump și Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziții, cerând, printre altele, ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca condiție pentru încetarea focului.

Trump a susținut apelul Ucrainei pentru un armistițiu imediat pe liniile actuale.

La câteva zile după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modul în care se poate pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, Ministerul rus de Externe a trimis un memorandum la Washington subliniind aceleași cereri pentru a aborda ceea ce Putin numește „cauzele profunde” ale invaziei sale, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forțelor armate ale Ucrainei și garanții că aceasta nu va adera niciodată la NATO, potrivit FT.

Statele Unite au anulat apoi summitul în urma unei convorbiri telefonice între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, după care șeful diplomației americane i-a spus lui Trump că Moscova nu dădea semne că ar fi dispusă să negocieze, a adăugat FT.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deși Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, nu își va retrage trupele din teritoriile suplimentare, așa cum a cerut Moscova.