Mesajul unui ministru israelian pentru Netanyahu: „Trebuie să ordonați asasinate țintite”. Motivul furiei lui Itamar Ben-Gvir

Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte, a îndemnat luni la arestarea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi asasinarea unor înalţi oficiali palestinieni în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU se pronunţă în favoarea unui stat palestinian, scrie AFP, preluată de Agerpres.

„Dacă ei accelerează recunoaşterea acestui stat fabricat, dacă ONU îl recunoaşte, (…) trebuie să ordonaţi asasinate ţintite ale unor înalţi oficiali ai Autorităţii Palestiniene, care sunt terorişti în toate privinţele (şi) să ordonaţi arestarea lui Abu Mazen” (numele de război al lui Abbas), a declarat Ben-Gvir în faţa jurnaliştilor, adresându-se direct prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze luni seară, la New York, asupra unui proiect de rezoluţie american care susţine planul de pace pentru Gaza prezentat de preşedintele american Donald Trump. Acest plan prevede, pe termen lung, posibilitatea creării unui stat palestinian suveran şi independent, o perspectivă căreia guvernul Netanyahu i se opune ferm.

Itamar Ben-Gvir este cunoscut pentru declarațiile și acțiunile sale virulent anti-palestiniene. De exemplu, pe 3 noiembrie Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat în favoarea unui proiect de lege care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor „teroriste”, o măsură susţinută de Itamar Ben Gvir.

Comisia a aprobat un amendament la codul penal, care va fi acum trimis în parlament pentru un vot în primă lectură. O lege este adoptată în Israel după un vot în a treia lectură. Potrivit mediatorului israelian pentru ostatici, Gal Hirsch, premierul Benjamin Netanyahu susţine această iniţiativă.

Într-o notă explicativă a comisiei, se arată că „obiectivul său este de a elimina terorismul de la rădăcină şi de a crea un factor de descurajare puternic.” Textul precizează faptul că „un terorist găsit vinovat de crimă motivată de rasism sau ură (…) trebuie condamnat la moarte”, adăugând că această pedeapsă nu va fi „opţională”.

Proiectul de lege a fost prezentat de un membru al partidului Otzma Yehudit (Puterea Evreiască) al ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir.