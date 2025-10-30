Mese separate, în cantina unei școli din Rusia, pentru copiii din familii cu venituri mici și copiii participanților la războiul din Ucraina – FOTO

În orașul Azov din Rusia, în cantina unei școli există mese separate pentru copiii ce provin din familii cu venituri mici și pentru copiii participanților la războiul din Ucraina. În mod evident, meniul preparatelor oferite acestor copii diferă în mod semnificativ, relatează miercuri ziarul independent rus Novaia Gazeta, citat de Rador Radio România.

Directorul școlii s-a ales cu un avertisment din partea autorităților. Imagini din cantina școlii din orașul Azov, regiunea Rostov, au fost postate pe rețelele de socializare.

Din imagini se poate vedea cum pe mese sunt amplasate semne cu mesajele: „Pentru cei cu venituri mici” și „Pentru SVO” – SVO fiind prescurtarea pentru „operațiunea militară specială” – termenul folosit de autoritățile ruse pentru războiul dus în Ucraina.

Mese separate în cantina unei școli din Rusia. Sursă imagini: @brayan.gilmor / TikTok

Ekaterina Mizulina, șefa Ligii pentru internet sigur, este cea care a atras atenția asupra acestui caz bizar. Ea nu a specificat când anume și la ce școală au fost făcute fotografiile. Mizulina consideră că aceasta este o „discriminare evidentă” a copiilor ruși. „Nu este deloc greu să ne imaginăm cât de inconfortabili se simt copiii și câte abuzuri, cazuri de hărțuire pot genera acest lucru”, a scris ea.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat că imaginile au fost realizate într-o școală din orașul Azov. El a adăugat că directorul școlii s-a ales cu un avertisment. Totodată, se ia în calcul dacă să se mai continue contractul cu firma de catering.

„O astfel de etichetare nu numai că umilește demnitatea copiilor, dar provoacă și abuzuri, hărțuire în mediul școlar, ceea ce este absolut inacceptabil”, a scris guvernatorul regiunii Rostov.

Aceste imagini au fost la Școala nr. 11 din orașul Azov, a declarat un absolvent pentru portalul Govorit NeMoskva.

Jurnaliștii au descoperit că elevilor din familii cu venituri mici li se servește un mic dejun constând din terci de grâu, pâine și ceai. În schimb, copiilor veteranilor de război și celor din familii numeroase li se servesc un mic dejun și un prânz cu preparate care includ pilaf, chiftele, pui și supă.

Portalul Govorit NeMoskva a menționat și că utilizatorii rețelelor de socializare din regiunea Stavropol, Rusia, se plâng, de asemenea, că meniurile pentru elevii cu venituri mici și pentru copiii veteranilor de război diferă foarte mult.