Meta își va anunța la 4 dimineața angajații pe care îi dă afară

Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, se pregătește să concedieze miercuri 10% din forța sa de muncă, iar directorii încearcă să ofere mai multă claritate angajaților care se întreabă dacă se vor număra printre cei care vor fi disponibilizați, relatează Business Insider.

Janelle Gale, șefa departamentului de resurse umane al Meta, a publicat luni o notă adresată unui grup intern de resurse pentru angajați, în care a prezentat la ce ar trebui să se aștepte salariații miercuri. Conținutul mesajului a fost relatat pentru Business Insider de doi angajați care l-au văzut.

Gale a spus că notificările privind concedierile, care ar urma să elimine aproximativ 8.000 de posturi, vor fi trimise în trei valuri, de la ora 4 dimineața, ora locală, în diferite regiuni.

Ea a mai spus că posturile de management vor fi reduse la nivelul întregii companii pentru a crea structuri organizaționale mai plate.

„Am ajuns acum în etapa în care multe organizații pot funcționa cu o structură mai plată, cu echipe mai mici organizate în grupuri/cohorte care se pot mișca mai rapid și pot avea mai multă autonomie”, a scris ea.

Meta mută mii de angajați să lucreze la AI

Gale a spus de asemenea că Meta va muta peste 7.000 de persoane pe posturi care lucrează la noi inițiative din domeniul inteligenței artificiale, considerate cruciale pentru succesul viitor al companiei. Ea le-a transmis angajaților că directorii companiei vor anunța schimbările organizaționale simultan cu concedierile.

Unele echipe din cadrul diviziei Reality Labs a Meta începuseră deja să se reorganizeze în grupuri mai mici.

Meta cheltuie miliarde de dolari în cursa pentru inteligența artificială, iar în aprilie a estimat că cheltuielile sale de capital pentru 2026 se vor situa între 125 și 145 de miliarde de dolari.

Directorii Meta le-au transmis angajaților că nu exclud noi reduceri de personal dincolo de valul de concedieri de 10% programat pentru această miercuri. Compania lui Mark Zuckerberg anunțase luna trecută că intenționează să își reducă semnificativ forța de muncă.