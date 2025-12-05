Meta reduce drastic investițiile în divizia de metavers care acum patru ani părea să aibă un viitor strălucit

Facebook a devenit în 2021 Meta pentru a se concentra pe ideea unui spațiu virtual de socializare denumit metavers, dar compania face o schimbare importantă și va reduce semnificativ bugetul dedicat acestui proiect care s-a dovedit a fi mult mai puțin promițător decât se credea.

Șefii Meta iau în calcul și reduceri de până la 30% a bugetului diviziei care se ocupă de metavers, iar din ianuarie ar putea urma și concedieri, scrie Bloomberg, citând surse din companie.

Meta a confirmat diminuarea resurselor financiare pentru metavers și a spus că fondurile disponibile vor fi redirecționate către alte proiecte din cadrul diviziei Reality Labs, cum ar fi ochelarii smart cu AI și alte gadgeturi „la purtător”. Acțiunile companiei au urcat cu 3% după anunț, scrie CNBC.

Întregul proiect al metaversului a fost criticat atât de investitori, care îl consideră o risipă de resurse, cât și de organismele de supraveghere, care au acuzat că în aceste lumi virtuale sunt mari probleme pentru siguranța și intimitatea tinerilor.

În 2021, Mark Zuckerberg anunța un rebranding al companiei Facebook și totul era construit în jurul ideii de „metavers”, mizând pe faptul că milioane de oameni ar vrea să lucreze, să se joace și să petreacă timp în aceste lumi virtuale AR și VR propuse. Nu a fost însă așa, iar divizia Reality Labs a pierdut peste 70 de miliarde de dolari în cinci ani.

Mark Zuckerberg aproape că nici nu mai menționează public metaversul, insistând în schimb pe dezvoltarea modelelor AI avansate care stau la baza chatboților.