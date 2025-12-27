Sari direct la conținut
Vremea rea se extinde în București. Ce temperaturi anunță meteorologii

Vreme rea și vânt puternic în București. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

ANM a actualizat sâmbătă prognoza meteo și a extins avertizarea de cod galben de vânt puternic și pentru Capitală, care se va afla sub incidența acestei atenționări meteo.

București este vizat de o alertă meteo cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru zilele de duminică și luni, respectiv 28 și 29 decembrie.

Pe lângă această avertizare, ANM a publicat și prognoza specială pentru București, detaliată pentru fiecare zi.

Sâmbătă, 27 decembrie, „va fi nebulozitate, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață”, transmite ANM. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -4…-2 grade.

Duminică, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30…40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar minima de -4…-1 grad.

Luni, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4…6 grade.

