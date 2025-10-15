Michael J. Fox spune după 35 de ani cu Parkinson că vrea să moară în liniște: Nu sunt mulți oameni care au trăit cu asta atât

Michael J. Fox, fotografiat în data de 23 mai 2025 la un meci de baschet al echipei New York Knicks, FOTO: Frank Franklin II / AP / Profimedia Images

Actorul Michael J. Fox, pe care rolul lui Marty McFly din filmele „Back to the Future” l-a propulsat în ipostaza de vedetă internațională, și-a împărtășit gândurile sincere despre moarte și modul în care speră să se stingă din viață, după 35 de ani trăiți cu boala Parkinson, relatează The Independent.

Actorul canadiano-american acum în vârstă de 65 de ani a fost diagnosticat cu această boală neurodegenerativă în 1991, când avea doar 29 de ani.

„Nu există un termen limită, nu există o serie de etape prin care treci – nu în același fel în care ai face-o, să zicem, cu cancer de prostată”, a declarat el despre diagnosticul său într-un interviu acordat The Sunday Times. „Este mult mai misterios și enigmatic”, a subliniat acesta.

Fox, care a acordat mai multe interviuri în ultima perioadă pentru a-și promova noua carte de memorii, Future Boy, a vorbit în interviu și despre dorința sa de a avea parte de o moarte liniștită.

„Nu sunt mulți oameni care au trăit cu Parkinson timp de 35 de ani”, a spus Fox. „Mi-ar plăcea să nu mă mai trezesc într-o zi. Ar fi cu adevărat grozav. Nu vreau să fie dramatic. Nu vreau să mă împiedic de mobilă și să-mi sparg capul”, a explicat el.

Michael J. Fox a dezvăluit că boala i-a redus mult mobilitatea

Boala Parkinson provoacă degradarea treptată a creierului de-a lungul multor ani. Cel mai cunoscut simptom este tremuratul involuntar al membrelor, însă boala provoacă și încetinirea mișcărilor și alte probleme de mobilitate.

Fox a spus acum că își ia viața mai ușor, menționând că „nu mai merge mult pe jos”.

„Pot să merg, dar nu arată frumos și e puțin periculos. Așa că doar integrez asta în viața mea, știi”, a spus el pentru The Times.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei People, el a vorbit și despre provocările zilnice cu care se confruntă trăind cu Parkinson.

„Mă trezesc și primesc mesajul despre cum va fi ziua, și încerc să mă adaptez la asta”, a spus el. „Primesc mereu noi provocări fizice și le depășesc”.

Michael J. Fox a primit Medalia Prezidențială a Libertății de la fostul președintele Joe Biden în data de 5 ianuarie 2025, FOTO: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Actorul legendar a primit cea mai înaltă distincție civilă a SUA

Deși Fox și-a anunțat retragerea din actorie în 2020, el a apărut între timp în sezonul al treilea al dramei comice Shrinking de pe Apple TV+. În serial, Harrison Ford îl interpretează pe Dr. Paul Rhoades, care trăiește cu Parkinson.

Mai devreme anul acesta, Fox a declarat pentru Entertainment Tonight că perspectiva sa asupra bolii s-a schimbat de-a lungul anilor și că nu privește negativ propria sa condiție.

„După aproximativ 35 de ani de la diagnostic, asta e viața mea și nu mă mai gândesc prea mult la asta”, a spus el.

„Mă gândesc la ce putem face ca comunitate pentru a rezolva această problemă și a găsi un tratament – și, pe lângă un tratament, [să creăm] centre de tratament cu adevărat inovatoare”, a adăugat acesta.

În luna ianuarie el a fost aplaudat la scenă deschisă la Casa Albă, când fostul președinte american Joe Biden i-a conferit Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a SUA, în ultimele zile ale mandatului său.

Într-un interviu acordat în primăvara anului trecut el a declarat că se simte norocos că a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de actori de la Hollywood. „Obișnuiam să muncim pe brânci, să ne antrenăm mușchii actoriei și să ne uităm la alți actori și stăm cu alți actori vorbind despre actorie”, a explicat el.