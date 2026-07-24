Mici bucăți care par să provină din drona doborâtă de un F-16 au fost găsite în județul Buzău. Prefect: „Au fost pulverizate în momentul impactului”

Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat vineri seară că în zona Padina au fost descoperite mai multe elemente care par a proveni de la drona doborâtă vineri de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Pe elementele descoperite nu se pot distinge înscrisuri, a precizat prefectul, potrivit Agerpres.

„Au fost găsite niște bucăți mici ce par a fi din drona doborâtă de avioanele de vânătoare. Sunt niște elemente din care nu poți trage nicio concluzie, nu au înscrisuri pe ele, nu au absolut nimic din care să zici că ți-ai putea forma o părere. Par din polistiren grafitat sau din fibră de carbon, ceva componente mai mari, dar nu vă imaginați că sunt foarte mari, 20 – 30 de centimetri cel mai mare element. Au fost găsite vreo 10 – 15 bucăți, dar pe o suprafață foarte mare, cred că au fost pulverizate în momentul în care proiectilul a lovit drona”, a declarat prefectul Leonard Dimian.

Potrivit reprezentantului Guvernului în teritoriu, cel mai probabil în scurt timp aria în care se desfășoară cercetările ar putea fi declarată zonă sigură.

„Elementele bănuiesc că sunt transportate la MApN, vor fi analizate de procurorul de caz și se vor trage concluziile. Cred că zona va fi declarată zonă sigură în scurt timp”, a mai precizat Leonard Dimian.

„Indiciile incipiente” duc la concluzia că drona a fost una de proveniență rusească, de tip Geran 2, a declarat ministrul, vineri, la Digi24.

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina.

Armata a ridicat în aer atât avioane F-16 de la baza aeriană Fetești, dar și avioane NATO Eurofighter Typhoon italiene de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.