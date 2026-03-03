Nu vor mai suna sirenele în România. DSU a amânat exercițiul de alarmare publică

Exercițiul de alarmare publică „Miercurea sirenelor”, planificat pentru ziua de 4 martie, va fi amânat, a anunțat marți dimineața Departamentul pentru Situații de Urgență.

DSU a spus că decizia vine în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări mai ample a populației.

Potrivit instituției, hotărârea a fost luată „în mod deliberat și responsabil”, în baza unei analize proprii care a indicat că, în condițiile actuale, este nevoie de consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

DSU a subliniat că amânarea nu echivalează cu renunțarea la testarea sistemului național de alarmare publică și nici cu diminuarea importanței acestuia. Verificarea tehnică, mentenanța și testarea funcțională a sirenelor sunt sunt „obligații instituționale, nu opțiuni”, potrivit DSU.

„Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, au spus reprezentanții DSU.

Aceștia au subliniat că exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate „formal sau pentru imagine”, ci au un rol clar: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Potrivit DSU. în perioada următoare, autoritățile vor comunica un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât activitățile să se desfășoare „în condiții de claritate, înțelegere și eficiență”.

Instituția a mai precizat că pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme, iar protecția vieții și siguranței cetățenilor „nu este negociabilă”.