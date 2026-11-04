Mihaela Pleșa, prima legiuitoare de origine română aleasă în Texas, a câștigat un nou mandat

Democrata Mihaela Pleșa, prima politiciană de origine română aleasă vreodată în Congresul statal din Texas, își va reprezenta comunitatea pentru încă doi ani.

Pleșa a obținut 58% din voturile exprimate în Districtul 70 pentru Camera Reprezentanților din Texas, învingându-l astfel pe republicanul George Flint, care a luat 42% din voturi.

Districtul 70 este arondat unei părți a Comitatului County din nordul statului Texas, cuprinzând peste 185.000 de locuitori, dintre care aproape 147.000 cu drept de vot.

Potrivit ultimului recensământ din 2020, 45,9% din locuitorii districtului sunt albi, 24,8% asiatici, 15,4% hispanici și 12,4% de culoare.

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Mihaela Pleșa ajunge la al treilea mandat în legislativul din Texas

În vârstă de 43 de ani, Pleşa s-a născut la Dallas, într-o familie de români-americani. A obținut o diplomă de licență la University of North Texas, iar în 2012 a absolvit studii postuniversitare la Southern Methodist University.

Înainte de a candida pentru o funcție publică, Pleșa a ocupat timp de patru ani funcția de director pentru probleme juridice al lui Ray Lopez, un membru al Partidului Democrat din San Antonio.

Ea a candidat pentru prima oară pentru Congresul statal în 2022, fiind aleasă tot în Districtul 70 din Texas. Atunci a obținut o victorie la limită, cu 50,73% din voturi în fața contracandidatului republican.

Pleșa și-a păstrat mandatul și în alegerile organizate în 2024 pentru Camera Reprezentanților, obținând 52,22% din voturi.

Pleșa a amintit de fuga mamei sale din România comunistă

După noua victorie, Mihaela Pleșa a publicat pe rețeaua X un mesaj în care a vorbit despre mama sa, despre care afirmă că a fugit din România comunistă în căutarea libertății și a unei vieți mai bune pentru familia sa:

„Ziua de astăzi are o semnificație cu totul specială, pentru că pot să o împărtășesc cu femeia datorită căreia toate acestea au devenit posibile: mama mea.

Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății, a oportunităților și a unei vieți mai bune pentru familia noastră. A venit în America crezând în promisiunea visului american, fără să știe vreodată că, într-o zi, fiica ei va avea onoarea de a face parte din Camera Reprezentanților din Texas.

Fiind prima româncă aleasă vreodată în Camera Reprezentanților din Texas, port cu mine în fiecare zi curajul, sacrificiile și visurile ei.

Libertățile pe care mama mea a riscat atât de mult pentru a le găsi sunt tocmai libertățile pentru care sunt mândră să lupt astăzi. Libertatea de a ne exprima opiniile, dreptul de a vota și oportunitatea de a construi un viitor mai bun pentru noi și pentru familiile noastre.

Mamă, tot ceea ce fac are la bază viața pe care tu ai muncit atât de mult să mi-o oferi. Sper că te-am făcut mândră”.