Mihai Bendeac critică organizațiile feministe că n-au intervenit în apărarea ministrului Oana Țoiu: „A fost umilită public”

Mihai Bendeac a sugerat că organizațiile feministe din societatea civilă ar fi trebuit să se autosesizeze „în legătură cu abuzul la care a fost supusă” Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, în mediul online în aceste zile.

Într-un mesaj transmis sâmbătă seară pe Facebook în care reclamă „abuzul” și „hărțuirea” la care a fost supusă Oana Țoiu în mediul online, Mihai Bendeac a distribuit imagini despre care spune că au fost postate inclusiv de politicieni și în care șefa diplomației române este ironizată printr-o caricatură pe tema repatrierilor din Orientul Mijlociu.

Actorul a sugerat că ar fi fost necesară o intervenție din partea organizațiilor feministe.

„Știe cineva dacă vreo organizație feministă s-a autosesizat zilele astea în legătură cu abuzul la care a fost supusă o femeie? Mă refer la ministrul de externe, Oana Țoiu. Nu are nicio legătură cu politica, nu am votat niciodată partidul din care face dânsa parte și nici nu am de gând. Este vorba despre faptul că avem de a face cu un abuz, cu un shaming public, o hărțuire. O femeie a fost umilită public. De mii, poate zeci de mii de ori”, a declarat Mihai Bendeac.

El a spus că imaginile respective „au fost postate de bărbați (deputați, senatori, politicieni) și nu numai”.

„Apropo, nu numai bărbații au redistribuit aceste postări. Întreb dacă s-a (auto)sesizat vreo organizație căci pare a fi ceva ce ar trebui să te revolte dacă ai vreun simțământ real de empatie față de femei în general și față de această femeie (efectiv batjocorită) în particular.”, a continuat Mihai Bendeac.

Recent, actorul a fost acuzat de organizația feministă Centrul Filia că „a hărțuit-o” pe o tânără după o proiecție a filmului său „Băieți de oraș” la Ploiești. În replică, Mihai Bendeac a respins acuzațiile de hărțuire și a anunțat o plângere la poliție împotriva ONG-ului. Ulterior, Centrul Filia a șters postarea și a prezentat scuze pentru că a vorbit în numele tinerei.

Postarea lui Mihai Bendeac vine în contextul în care Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu că a încercat să blocheze repatrierea fiicei sale – revenită între timp în țară – din Orientul Mijlociu. Șefa diplomației române a negat acuzațiile și a spus că nu există „raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare”.