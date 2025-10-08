Mihai Fifor, despre Ilie Bolojan. „Direcţia în care duce ţara, cu o încăpăţânare demnă de un kamikaze, nu este cea bună”

Deputatul PSD Mihai Fifor susţine, miercuri, că nu-l atacă deloc pe premierul Ilie Bolojan, deși l-a criticat constant pe șeful Guvernului în ultima perioadă. Social-democratul susține că are datoria să atragă atenţia atunci când consideră că prim-ministrul duce țara într-o direcție greșită „cu o încăpăţânare demnă de un kamikaze”.

„Sunt întrebat tot mai des de ce îl «atac» mereu pe premierul Bolojan. Asta spune multe despre logica agresivităţii în care funcţionează societatea românească în ultimii ani: dacă îndrăzneşti să critici, înseamnă că ataci; dacă ai o altă opinie pe care o şi exprimi, înseamnă că eşti duşman. Totul se reinterpretează în cheia conflictului permanent care macină România în ultimii ani. Ei bine, NU! NU îl atac pe premierul Bolojan. Dar, câtă vreme cred – şi toate datele de până acum confirmă – că direcţia în care duce ţara, cu o încăpăţânare demnă de un kamikaze, nu este cea bună, am datoria să o spun”, a scris într-un mesaj lung, miercuri, pe Facebook, Mihai Fifor.

Social-democratul spune că respectă și susține coaliția, dar își exprimă îngrijorarea față de accentul pus pe reforme dure, care, în opinia sa, afectează în mod negativ oamenii, cum ar fi veterani, deținuți politici sau mame.

„Înțeleg și susțin nevoia urgentă de reformă a statului, de adaptare a administrației locale și centrale la realitățile economice, financiare și sociale. Susțin eforturile de reducere a deficitului bugetar, fără de care putem ajunge la un dezastru. Dar să ne înțelegem: nu cu orice preț. Nu cu barda. Pentru că eu, ca om de stânga, cred cu tărie că oamenii nu sunt cifre într-un tabel. Au nevoi, au credite, copii de dus la școală, pensii de care depinde supraviețuirea lor. Oamenii onești din această țară nu trebuie să plătească singuri prețul greșelilor adunate de guvernele de ieri și de azi”, a mai spus Fifor.

El critică efectele în economie, precum creșterea inflației și scăderea puterii de cumpărare, și cere ca luptele împotriva evaziunii și a schemelor de corupție să fie mai agresive.

„Pentru că, până acum, «reforma» se reduce la austeritate și la orgolii nemăsurate. Orgolii care nu țin de foame, nu plătesc facturile și nu cumpără medicamente. Aștept cu real interes ca premierul să încrunte sprânceana și către marii evazioniști din această țară, către sinecurile bine plătite din companiile de stat, către cei care jefuiesc bugetul aproape instituționalizat. Atunci românii onești, care astăzi duc greul, vor crede că lupta pentru «redresare» e sinceră”, a adăugat Fifor.

În final, Fifor îndeamnă la o abordare mai echilibrată, care să nu lase în urmă cetățenii și să nu lase România obosită și sărăcită.

„Voi spune răspicat că măsurile premierului Bolojan trebuie să se îndrepte și către lupta cu hoții și ticăloșii din această țară și, mai ales, către programele de stimulare a economiei și ale mediului de afaceri”, a mai spus Fifor.