Mihail Neamțu cere Parlamentului să îl sancționeze pe deputatul USR Alexandru Dimitriu, după scandalul din plenul Camerei Deputaților

Deputatul AUR Mihail Neamțu susține că Alexandru Dimitriu (USR) a folosit „expresii care mi se par profund inadecvate și contravin bunelor practici democratic-parlamentare” și cere Camerei Deputaților ca declarațiile lui Dimitriu să fie analizate.

Cererea lui Mihail Neamțu se referă la scandalul din plenul Camerei Deputaților de miercuri, 10 septembrie. Atunci, deputații Alexandru Dimitriu (USR) și Csoma Botond (UDMR) s-au certat cu Mihail Neamțu (AUR) în timpul dezbaterii unui proiect din domeniul culturii. Totul a pornit după ce Neamțu a făcut referire la doi miniștri din guvern: Andras Demeter (Cultură, de la UDMR) și Oana Țoiu (Externe, de la USR).

Au urmat jigniri de la tribuna Parlamentului din ambele părți.

„În cadrul unei ședințe plenare recente, deputatul Dimitriu m-a numit «propagandist putinist infect», a afirmat că «vă comportați ca ultimul grobian» și m-a caracterizat drept «ultima specie de traseist politic»”, se precizează în cererea trimisă de Neamțu conducerii Camerei Deputaților.

Mihail Neamțu spune că „atacul gratuit” al deputatului USR Alexandru Dimitriu nu a fost provocat de „nicio trimitere la persoana deputatului Dimitriu. Probe în acest sens pot fi înregistrările video ale ședinței publice”.

„Conform Art. 245 din Regulamentul Camerei Deputaților (Hotărârea nr. 8/2022), este interzisă violența verbală constând în injurii, invective, calomnie și comportament agresiv față de un parlamentar. Consider că aceste formulări depășesc cadrul libertății de exprimare și ating forma unei atitudini denigratoare, incompatibilă cu demnitatea democrației parlamentare”, susține Neamțu.

Ce cere Mihail Neamțu Parlamentului

Mihail Neamțu cere conducerii Camerei Deputaților trei lucruri:

1. Verificarea conformității acestor expresii cu prevederile regulamentului.

2. Evaluarea consecințelor disciplinare ori a sancțiunilor procedurale care se impun la adresa deputatului Dimitriu.

3. Asigurarea unui cadru de dezbatere în plen care să respecte principiile decenței, respectului reciproc și normele conducerii publice.

„Vă rog să îmi comunicați în ce mod solicitarea mea a fost luată în considerare și, dacă se impune, care este rezultatul analizei. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru grija față de calitatea vieții parlamentare”, conform solicitării, care a fost trimisă de Biroul Permanent al Camerei Deputaților la Comisia juridică.

Scandal în Parlament între AUR, UDMR și USR

Mihail Neamțu a criticat, miercuri, 10 septembrie, în plenul Camerei Deputaților, faptul că ministrul Culturii, Andras Demeter, este de la UDMR: „O asociație etnică, UDMR, a dat ministrul Culturii. O premieră”.

Liderul deputaților UDMR, Csmona Botond, a intervenit și i-a spus lui Neamțu că „etnicizarea culturii e de sorginte fascistă. Să vă fie rușine că ați făcut o referire la etnia domnului Demeter Andras”.

Deputatul AUR a criticat-o și pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de la USR: „La Ministerul de Externe avem o doamnă care nu știe exact capitalele țărilor BRICS, nu știe că Dobrogea este parte a României, deci nu poate să facă vizite de lucru în Dobrogea, nu știe nici numele președintelui Ucrainei”.

Alexandru Dimitriu i-a spus lui Neamțu că este „cea mai josnică specie de parlamentar care a putut să intre în Parlamentul ăsta, convertit dintr-un propagandist infect putinist”.

„Dvs. ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. În AUR nu s-a găsit o parte a unor colegi ai dvs. care să înțeleagă că femeile trebuie respectate. Când faceți aceste atacuri josnice nu faceți decât să vă descalificați (…). Cultura are legătură și cu bunul simț. Dvs. din punct de vedere politic sunteți ultima specie de traseist politic”, a spus, printre altele, deputatul USR.