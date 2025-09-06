VIDEO. Mii de oameni au protestat pentru a „elibera” Washington D.C., unde Trump a desfășurat trupele Gărzii Naționale. „Rezistați tiraniei”

Câteva mii de protestari au mărșăluit sâmbătă în Washington, D.C., pentru a cere președintelui american Donald Trump să pună capăt desfășurării trupelor Gărzii Naționale care patrulează pe străzile capitalei americane, informează Reuters.

Trump a promis măsuri dure și în alte orașe conduse de democrați, amenințând Chicago cu deportarea imigranților într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o imagine care parodiază filmul din 1979 despre războiul din Vietnam, „Apocalypse Now”.

Protestatarii de la marșul „We Are All D.C.”, printre care se aflau imigranți fără acte și susținători ai statului palestinian, au scandat sloganuri împotriva lui Trump și au purtat pancarte pe care scria „Trump trebuie să plece acum”, „Eliberați D.C.” și „Rezistați tiraniei”.

„Sunt aici pentru a protesta împotriva ocupării D.C.”, a spus Alex Laufer. „Ne opunem regimului autoritar și trebuie să scoatem poliția federală și Garda Națională de pe străzile noastre.”

Susținând că criminalitatea afectează orașul, Trump a trimis trupele luna trecută pentru a „restabili legea, ordinea și siguranța publică”.

Citizens are protesting against Donald Trump’s takeover of Washington, D.C. pic.twitter.com/gpqbRVCxsx — Pop Crave (@PopCrave) September 6, 2025

Trump a plasat, de asemenea, Departamentul de Poliție Metropolitană al districtului capitalei sub control federal direct și a trimis personal federal de aplicare a legii, inclusiv membri ai Serviciului de Imigrare și Vamă, pentru a supraveghea străzile orașului, măsuri pe care criticii le-au condamnat, considerând că depășesc competențele federale.

Datele Departamentului de Justiție au arătat că în 2024 criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în Washington, un district federal autonom aflat sub jurisdicția Congresului SUA.

Garda Națională răspunde în fața guvernatorilor celor 50 de state, cu excepția cazului în care este chemată în serviciul federal. Garda Națională din D.C. raportează direct președintelui.

Trump vrea să trimite Garda Națională și în Chicago

Trump a declarat marți că va trimite trupe ale Gărzii Naționale și pentru a combate criminalitatea din Chicago, un efort extraordinar de militarizare a celui de-al treilea oraș ca mărime din țară, care ar putea declanșa o bătălie juridică cu oficialii locali.

Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, a declarat după discursul lui Trump că a aflat de la reporteri că administrația „a adunat agenți ICE și vehicule militare și că sunt mai mulți agenți ICE pe drum”.

„Ceea ce încearcă să facă în D.C. este ceea ce încearcă să facă și alte dictaturi”, a spus Casey, care a refuzat să-și dea numele de familie. „Testează Washingtonul și, dacă oamenii vor tolera suficient, vor face același lucru în tot mai multe zone. Așadar, trebuie să-i oprim cât încă mai putem.”

Peste 2.000 de soldați, inclusiv din șase state conduse de republicani, patrulează orașul. Nu este clar când se va încheia misiunea lor, deși armata a prelungit săptămâna aceasta ordinele pentru Garda Națională din Washington până pe 30 noiembrie.

Plângere în instanță

Procurorul general al Washingtonului, Brian Schwalb, a depus joi o plângere prin care solicită blocarea desfășurării trupelor, argumentând că aceasta este neconstituțională și încalcă mai multe legi federale.

Totuși, unii locuitori au salutat prezența Gărzii Naționale și au solicitat desfășurarea trupelor în zonele mai puțin înstărite ale orașului, unde criminalitatea este în creștere. Garda Națională a fost vizibilă mai ales în centrul orașului și în zonele turistice.

Primarul din Washington, D.C., Muriel Bowser, a lăudat decizia lui Trump de a trimite personal federal de aplicare a legii în oraș, dar a spus că speră ca misiunea Gărzii Naționale să se încheie în curând.

Bowser a spus că, de la sosirea trupelor, s-a înregistrat o scădere drastică a criminalității, inclusiv a furturilor de mașini. Primarul a semnat săptămâna aceasta un ordin prin care cere orașului să coordoneze acțiunile cu forțele federale de aplicare a legii.

Trump juca golf pe terenul său din afara Washingtonului și nu se afla la Casa Albă când protestatarii au mărșăluit sâmbătă.

Dar el pare să fi intensificat presiunea asupra orașului Chicago într-o postare pe platforma sa Truth Social, în care a scris: „Îmi place mirosul deportărilor dimineața”, parodiind o replică din filmul din 1979.

„Chicago este pe cale să afle de ce se numește Departamentul de RĂZBOI”, a scris președintele SUA, referindu-se la noul său ordin de a redenumi Pentagonul.

Postarea era însoțită de o imagine aparent generată de inteligența artificială, în care Trump era îmbrăcat ca un ofițer militar din film, cu elicoptere de luptă și explozii în fundal.