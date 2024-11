Mike Waltz, un critic al NATO și sceptic al ajutorului pentru Ucraina, aproape de a fi numit de Trump consilier pentru securitate națională

Președintele ales va desemna un republican din Florida pentru a supraveghea politica de securitate națională la Casa Albă, scriu Reuters și Financial Times.

Președintele ales Donald Trump îl va numi pe politicianul republican Mike Waltz, fost militar, membru al Beretelor Verzi, în funcția de consilier pe probleme de securitate națională, spun sursele citate de Reuters.

Waltz, un fidel al lui Trump care a servit și în Garda Națională în funcția de colonel, a criticat activitatea Chinei în Asia-Pacific și a vorbit despre necesitatea ca Statele Unite să fie pregătite pentru un potențial conflict în regiune.

Waltz este un sceptic al ajutorului SUA pentru Ucraina și a criticat în trecut țările NATO, pe care le-a îndemnat să cheltuiască mai mult pentru apărarea colectivă.

Consilierul pentru securitate națională are un rol puternic, care nu necesită confirmarea Senatului. Waltz va fi responsabil de informarea lui Trump cu privire la principalele probleme de securitate națională și de coordonarea cu diferite agenții.

A susținut inițial ajutorul pentru Ucraina, apoi și-a schimbat opinia

Waltz are o lungă istorie în cercurile politice din Washington. A fost director al politicii de apărare pentru secretarii apărării Donald Rumsfeld și Robert Gates și a fost ales în Congres în 2018. El este președintele subcomisei pentru serviciile armate din Camera Reprezentanților care supraveghează logistica militară și face parte, de asemenea, din comisia restrânsă pentru informații.

Waltz face parte, de asemenea, din grupul de lucru al republicanilor pentru China și a susținut că armata americană nu este atât de pregătită pe cât ar trebui să fie în cazul unui conflict în regiunea Indo-Pacific.

Într-o carte publicată la începutul acestui an, intitulată „Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret”, Waltz a prezentat o strategie în cinci părți pentru prevenirea războiului cu China, inclusiv înarmarea mai rapidă a Taiwanului, reasigurarea aliaților din Pacific și modernizarea avioanelor și navelor.

Cu privire la Ucraina, Waltz a declarat că opiniile sale au evoluat. După invazia Rusiei din 2022 în Ucraina, el a cerut administrației Biden să furnizeze mai multe arme Kievului.

Dar în timpul unui eveniment desfășurat luna trecută, Waltz a declarat că trebuie să existe o reevaluare a obiectivelor Statelor Unite în Ucraina. „Este în interesul Americii să investim timpul, banii, resursele de care avem nevoie în Pacific în momentul de față?” a întrebat Waltz.

Waltz l-a lăudat pe Trump pentru că i-a împins pe aliații NATO să cheltuiască mai mult pentru apărare, dar, spre deosebire de președintele ales, nu a sugerat retragerea Statelor Unite din alianță.

„Putem fi aliați și prieteni și putem avea conversații dificile”, a declarat Waltz luna trecută.

Waltz și-a demonstrat loialitatea față de Trump la începutul acestui an, când a apărut la audierea lui Trump din 16 mai în Manhattan, unul dintre puținii congresmani care au făcut acest lucru.

Un critic al Pentagonului

Waltz, care a fost de asemenea în cursă pentru a deveni secretar al apărării, i-ar putea deranja pe unii oficiali militari, scrie Reuters. Ca membru al Congresului, reprezentând Florida, el s-a aflat în fruntea unei mișcări conservatoare care se opune predării anumitor teorii despre rasism, în vreme ce i-a criticat oficialii militari pentru acest lucru.

De asemenea, el a deplâns reticența Pentagonului de a-i demite pe generalii și birocrații civili care nu reușesc să performeze.

„Trebuie să introducem o cultură a responsabilității în acel loc. Se pare că nimeni nu este concediat vreodată, în condițiile în care costurile și risipa sunt masive”, a declarat Waltz la Fox News săptămâna trecută. „Nu avem nevoie de manageri acolo. Avem nevoie de reformatori”, a spus el.