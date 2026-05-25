Miliardarul ales de Elon Musk să conducă prima misiune către Marte a SpaceX

În așteptarea listării pe bursă în Statele Unite, SpaceX a dezvăluit câteva detalii interesante, printre acestea numărându-se numele omului pe care vrea să îl pună la conducerea primei misiuni cu echipaj uman către Marte, relatează Gizmodo.

În timpul unei transmisiuni live, SpaceX a difuzat o înregistrare în care miliardarul din domeniul criptomonedelor și astronautul civil Chun Wang vorbea din Insula Bouvet, aflată în apropierea Antarcticii.

Wang, care a mai fost o dată în spațiu, a declarat că va porni într-o misiune de tip survol în jurul Lunii, dar și a planetei Marte, cu o navă Starship.

SpaceX nu a anunțat o dată-țintă de lansare pentru misiunea care ar transforma în realitate una dintre cele mai vechi dorințe ale lui Elon Musk, deși a prezentat numeroase ținte ambițioase, unele ce par desprinse din domeniul S.F., în documentele depuse în SUA în vederea listării pe bursă.

Cine este Chun Wang, miliardarul care a comandat deja o misiune a companiei lui Musk

Wang este cofondatorul F2Pool, una dintre primele platforme de minare a Bitcoin din China. După ce a făcut o avere din afacerea sa cu criptomonede, el se descrie acum drept un „călător cu normă întreagă” și, în ultimii ani, a devenit interesat de zborurile spațiale comerciale.

Wang a mai zburat o dată în spațiu, fiind comandantul misiunii „Fram2” a SpaceX. Musk l-a ales după ce miliardarul chinez s-a oferit să finanțeze din banii săi zborul care l-a dus pe el și pe alți trei astronauți civili într-o călătorie de trei zile în jurul polilor Pământului.

Chun Wang (centru), alături de ceilalți trei membri ai echipajului misiunii „Fram2”, FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Aceștia au zburat la bordul unei nave Crew Dragon, lansată de racheta Falcon 9 pe 31 martie 2025.

Următoarea misiune a lui Wang către Marte, dacă va deveni vreodată realitate, va fi un proiect mult mai ambițios. Potrivit site-ului spacepolicyonline.com, zborul dus-întors va dura aproximativ doi ani. Wang a spus însă în timpul transmisiunii live a SpaceX că nu este îngrijorat de durata lungă a călătoriei.

„Pot să privesc harta de pe ecranul avioanelor de la decolare până la aterizare, deci cred că o să mă bucur de călătorie”, a spus el în condițiile în care SpaceX a reușit săptămâna trecută să lanseze Starship, racheta masivă care ar fi folosită într-o astfel de misiune.