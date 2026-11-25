Miliardarul american Todd Boehly a anunţat semnarea unui acord cu Lukoil prin care un consorţiu care include DFC (Corporaţia Financiară Internaţională pentru Dezvoltare a SUA), o agenție a guvernului american, ar urma să achiziţioneze activele internaţionale ale companiei ruse supuse sancţiunilor.

Acordul, care vine după mai mult de un an de negocieri, implică un schimb de valori mobiliare ale Lukoil, în valoare de 10 miliarde de dolari, pentru activele internaţionale ale companiei, au anunţat Todd Boehly şi un oficial al DFC.

Departamentul Trezoreriei SUA, care a sancţionat Lukoil în octombrie 2025, va analiza tranzacţia, pentru a garanta protejarea securităţii naţionale a SUA, au declarat pentru agenția Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Reprezentanţii Lukoil nu au răspuns solicitărilor Reuters de a face comentarii.

Ce rol va avea Washingtonul în viitoarea companie

Washington va primi o pondere din viitoarele profituri, conform acordului, care, dacă va fi aprobat, va sprijini eforturile de a reduce capacitatea Moscovei de a finanţa războiul din Ucraina şi de a înlocui influenţa Rusiei cu cea a SUA pe pieţele strategice, au adăugat Boehly şi oficialul DFC, potrivit Reuters și Agerpres.

„Mutarea infrastructurii energetice strategice în mâinile SUA sau ale partenerilor aliaţi este o prioritate cheie a acestei administraţii”, a declarat pentru Reuters un oficial al DFC.

Nivelul participaţiei deţinute prin DFC, deşi nu e încă cunoscut, va da SUA o pondere în viitoarele profituri, după ce investitorii privaţi din consorţiu recuperează capitalul şi rata profitului, precum şi un loc în Consiliul de guvernare al companiei.

Acordul necesită aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a indicat oficialul DFC.

Activele internaţionale ale Lukoil, evaluate la aproximativ 16 miliarde de dolari

Lukoil desfăşoară operaţiuni în 11 ţări, unde produce aproximativ 350.000 barili de petrol pe zi (bpd), inclusiv în marile zăcăminte din Azerbaidjan şi Kazahstan. Activele sale internaţionale sunt evaluate, conform surselor, la aproximativ 16 miliarde de dolari.

Investitorul american Todd Boehly a explicat că evaluarea activelor, care includ şi rafinării în Olanda, Bulgaria şi România, precum şi mare reţea de benzinării, inclusiv în SUA, s-ar putea modifica în funcţie de evoluțiile în cotaţia ţiţeiului.

Miliardarul american Todd Boehly este președinte al grupului Eldridge Industries. Foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Deşi ideea schimbului de acţiuni a grupului condus de Boehly a fost iniţial respinsă de Trezoreria SUA, a obţinut sprijinul Departamentului de Stat, susţin sursele.

Valorile mobiliare ale Lukoil care vor fi schimbate au fost cumpărate de la fonduri din SUA şi Marea Britanie, care le deţin în numele investitorilor de retail, au adăugat sursele.

Mulţi investitori internaţionali deţin acţiuni în Lukoil deoarece firma a fost inclusă în indicii pieţei emergente. Acţiunile au fost îngheţate după ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022, şi au fost depreciate.

Finalizarea tranzacţiei ar putea dura un an, a indicat Boehly.

Printre partenerii din consorţiu se află banca americană Xtellus Partners şi Catena Investment Holding din Emiratele Arabe Unite.

Sursele susţin că DFC a discutat cu diverse părţi, inclusiv Chevron, Glencore şi Carlyle Group, despre o potenţială achiziţie a activelor Lukoil, iar companiile private voiau „protecţia” a unui partener guvernamental american.

Ce active deține Lukoil în România

Portofoliul Lukoil, evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a atras interesul a cel puțin 12 companii, de la Exxon Mobil până la fostul proprietar al Pornhub, Bernd Bergmair.

Acesta include operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic și variază de la o participație majoritară în câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak până la rafinării din Bulgaria și România, potrivit Reuters.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape 11 ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat pentru HotNews un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA -, nu și-a depus situaţiile financiare pe 2024. O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.