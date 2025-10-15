Miliardarul căzut în dizgrație Rene Benko, odată unul dintre cei mai bogați oameni din Europa, a fost condamnat la închisoare într-un dosar care a zguduit Austria

Un tribunal austriac l-a găsit vinovat miercuri pe fostul magnat imobiliar Rene Benko de o acuzație de fraudă legată de insolvență, prima sa condamnare penală în legătură cu prăbușirea grupului său imobiliar Signa, dar l-a achitat pentru a doua acuzație.

Tribunalul din orașul său natal, Innsbruck, l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru transferul unei sume de 300.000 de euro către mama sa, considerând că gestul a fost o tentativă de a sustrage banii de la creditori.

Benko, în vârstă de 48 de ani, a devenit miliardar după ce a ridicat Signa de la zero pentru a deveni unul dintre cei mai mari jucători de pe piața imobiliară europeană, cu birouri la Viena, Innsbruck, Munchen, Dusseldorf, Luxemburg, Zurich, Bolzano, Berlin și Hamburg.

Benko, care în perioada sa de glorie avea o avere estimată de agenția Bloomberg la 6 miliarde de euro, a extins masiv Signa într-o perioadă în care ratele scăzute ale dobânzilor de referință au permis luarea de credite în condiții avantajoase.

Însă pe măsură ce dobânzile de referință au tot crescut începând cu 2020 pentru a ține sub control inflația galopantă din Europa, problemele Signa s-au înmulțit iar compania a intrat în insolvență în 2023.

Signa a devenit cea mai mare victimă a prăbușirii prețurilor la imobiliare în mai multe țări din Europa, inclusiv Germania, cea mai mare economie europeană, iar creditorii săi încearcă să mai salveze ce pot. Benko a declarat și el falimentul personal în martie 2023.

Procurorii desfășoară încă o amplă anchetă privind posibile infracțiuni comise, estimând prejudiciul total la aproximativ 300 de milioane de euro.

Dosarul în care a fost condamnat Rene Benko

Procesul încheiat miercuri s-a concentrat doar pe o fracțiune din acea sumă – aproximativ 660.000 de euro în total – pe care procurorii au susținut că Benko i-ar fi deturnat încercând să-i pună la adăpost de creditori, în contextul propriei sale insolvențe ca antreprenor.

Benko a pledat nevinovat, iar avocatul său, Norbert Wess, a declarat în fața instanței că acuzațiile sunt „absurde”.

Benko se află în arest preventiv de la arestarea sa în luna ianuarie.

Judecătoarea Andrea Wegscheider a precizat, la citirea verdictului, că perioada deja petrecută în arest va fi dedusă din pedeapsă.

Până acum, procurorii au deschis împotriva lui Benko un alt dosar care urmează să ajungă în instanță, tot pentru presupusă fraudă legată de insolvență.

Cel mai mare faliment din Austria după al Doilea Război Mondial

Cazul s-a axat pe două sume principale, inclusiv chirii plătite în avans și alte plăți în valoare de aproximativ 360.000 de euro în 2023 – anul în care principalele divizii ale Signa au intrat în insolvență – pentru o casă din Innsbruck. Procurorii au susținut că plățile nu aveau sens, deoarece imobilul avea nevoie de reparații și era nelocuibil la acel moment.

Cei 300.000 de euro rămași au fost, în aparență, un cadou pentru mama sa.

Deși o mare parte din discuțiile din timpul procesului s-au concentrat asupra contractului de închiriere și asupra stării locuinței, instanța a considerat că există prea multe incertitudini pentru o condamnare în legătură cu acel capăt de acuzare.

Avocatul Wess a afirmat că plățile nu au avut nimic neregulamentar și că Benko s-a mutat în locuință împreună cu familia sa mai devreme decât au susținut procurorii.

Prăbușirea Signa a reprezentat cel mai mare faliment din Austria de la Al Doilea Război Mondial.

Creditorii Signa, printre care se numără companii de top precum Deutsche Bank, Allianz, Julius Baer și Raiffeisen Bank International, au depus cereri de despăgubire în valoare de miliarde de euro împotriva grupului, de la momentul colapsului acestuia.