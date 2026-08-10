Milioanele de cărți incinerate în Ucraina arată noua fază a războiului: „Este un abis vast și fără fund”

Viktor Kruhlov, directorul uneia dintre cele mai mari edituri de carte pentru copii din Ucraina, s-a străduit să-și stăpânească lacrimile în timp ce privea cum teanc după teanc de cărți se transformau în cenușă. „Este o priveliște teribilă să vezi cărți arzând”, a declarat acesta pentru Reuters.

Un atac cu drone rusești asupra depozitului editurii Ranok din orașul Harkov, aflat în nord-estul Ucrainei, a distrus în 1 august în jur de 8 milioane de cărți. A fost cea mai mare lovitură de până acum pentru industria editorială ucraineană în timpul războiului, aflat în al patrulea an.

Editurile spun că peste 10 milioane de cărți au fost distruse în atacurile asupra depozitelor în ultimele luni, amenințând o industrie care beneficiase la începutul conflictului de creșterea cererii pentru literatura în limba ucraineană.

Kruhlov relatează că, în timp ce pompierii se luptau cu flăcările, o a doua explozie a avut loc la depozit.

„Acesta a fost un atac planificat în mod deliberat împotriva depozitului de cărți”, spune bărbatul a cărui companie tipărește aproximativ o treime dintre manualele folosite în școlile din Ucraina.

Atacurile asupra depozitelor de cărți și tipografiilor au avut un ecou profund într-o țară în care mulți consideră războiul o luptă pentru supraviețuirea și identitatea națională. Andrii Butenko, ministrul ucrainean al Educației, le-a descris drept o încercare de a distruge limba, istoria și memoria Ucrainei, „tot ceea ce stă la baza identității copiilor noștri”.

Președintele rus Vladimir Putin a pus în mod repetat sub semnul întrebării existența Ucrainei ca stat separat și a susținut că rușii și ucrainenii sunt un singur popor.

Economiști și lideri din mediul de afaceri afirmă că, dincolo de impactul lor simbolic, atacurile asupra industriei editoriale ilustrează costurile economice tot mai mari ale unui război definit din ce în ce mai mult de capacitatea de a rezista.

Războiul devine unul al testării rezistenței economice

„Există semne ale unei crize pe piață. Încă nu știm cum va evolua situația”, a declarat pentru Reuters Yevhen Șîrînos, redactor-șef al editurii BookChef. Aceasta a pierdut aproximativ 800.000 de cărți – majoritatea stocului său – într-un atac rusesc asupra Kievului pe 2 iulie.

Alte 100.000 de cărți au fost pierdute atunci când depozitul de rezervă al editurii a fost lovit într-un atac rusesc de săptămâna trecută.

Reziliența editurilor „depinde de situația economică generală a Ucrainei”, afirmă Șîrînos.

Yevhen Șîrînos, redactorul-șef al editurii BookChef, FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy / Zuma Press / Profimedia

Economia Ucrainei s-a dovedit rezistentă în timpul războiului, adaptându-se la penele de curent, lipsa forței de muncă și atacurile repetate asupra infrastructurii. A rămas însă pe linia de plutire cu ajutorul sprijinului occidental. Dar producția economică anuală, de aproximativ 215 miliarde de dolari, rămâne cu circa 20% sub nivelul de dinaintea invaziei.

În încercarea de a duce războiul pe teritoriul Rusiei, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri asupra economiei ruse, vizând instalații petroliere și depozite logistice, precum și fabrici de producție de armament.

Economiștii și directorii de companii spun că acest conflict devine un test al rezistenței economice.

„În esență, este o luptă pentru supraviețuire – cine poate rezista cel mai mult”, afirmă Olga Pindiuk de la Institutul pentru Studii Economice Internaționale din Viena.

Probleme pentru economia Ucrainei

Majoritatea economiștilor se așteaptă ca ritmul de creștere al Ucrainei să încetinească și mai mult în 2026, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii și logisticii.

Un sondaj publicat miercuri de Centrul pentru Strategie Economică din Kiev a redus prognoza mediană de creștere pentru anul viitor la 1,1%, de la 2,4%. Economia Ucrainei a crescut cu aproximativ 1,8% în 2025.

„Mă întâlnesc zilnic cu reprezentanți ai companiilor și nu am mai văzut o asemenea disperare în fața pierderilor… din 2022”, a declarat la televiziunea ucraineană Danîlo Hetmațev, șeful comisiei parlamentare pentru fiscalitate.

„Economia suferă în prezent pierderi semnificative”, a subliniat el.

Sectorul apărării este unul dintre puținele domenii care înregistrează creștere, datorită cererii masive generate de front. Aproximativ 60% din cheltuielile statului din acest an sunt destinate apărării.

Banca Centrală de la Kiev se așteaptă ca industria de apărare să contribuie cu aproximativ 1,4 puncte procentuale la creșterea economică totală a Ucrainei, estimată la 1,8% în acest an – ceea ce înseamnă că restul economiei este, în esență, în stagnare.

Sectorul agricol vital – care dă cea mai mare parte a exporturilor Ucrainei – se confruntă cu dificultăți în mod special. Taras Vîsoțkîi, ministrul ucrainean al Agriculturii, a declarat că atacurile rusești asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră ar putea costa sectorul agricol între 1,5 și 3 miliarde de dolari în acest an.

Grâu recoltat lângă Kramatorsk, Ucraina, Foto: Anatolii Stepanov / AFP / Profimedia

Editurile de carte nu se așteaptă ca situația să se amelioreze prea curând

Industria editorială se confruntă cu provocări deosebite deoarece producerea unei cărți poate dura între șase și 18 luni.

După un „boom” editorial la începutul războiului, alimentat de cererea pentru titluri în limba ucraineană și de interzicerea importurilor din Rusia, editurile se confruntă acum cu creșterea costurilor, perioade lungi necesare pentru înlocuirea stocurilor și pierderi repetate provocate de atacuri.

BookChef a analizat posibilitatea de a reduce riscurile pentru spațiile sale de depozitare și de a-și extinde rețeaua de tipografii. Însă, în condițiile în care costurile de tipărire au crescut cu aproximativ 40% în ultimii doi ani, tot mai puțini ucraineni își permit să cumpere cărți în mod regulat.

Șîrînos se așteaptă ca sectorul să stagneze.

„De fapt, toate sectoarele noastre vor stagna și vor intra în declin până când războiul se va încheia. Războiul este un abis vast și fără fund care înghite orice fonduri îi aloci”, a deplâns acesta.