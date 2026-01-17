Militar din Constanța, prins drogat la volan după ce a fumat o țigară cu canabis „la grătar”. Ce pedeapsă a primit

Tribunalul București a anunțat vineri sentința dată în cazul unui militar cu gradul de caporal de la o unitate din Constanţa, care a fost prins vara trecută la volan conducând sub influenţa drogurilor.

Conform actelor de la dosar, în noaptea de 23 iunie 2025, în jurul orei 01:00, caporalul a fost oprit de poliţiştii din oraşul Olăneşti, judeţul Vâlcea, în timp ce conduce pe DN64, transmite Agerpres.

Testul cu aparatul Drugtest a indicat prezenţa în organism a unei substanţe psihoactive, şi anume THC-5, drogul fiind confirmat şi la testele biologice de sânge şi urină.

A fost trimis în judecată, iar vineri, instanța a decis să-l condamne la închisoare cu suspendare.

Ce a spus caporalul la audieri

În timpul anchetei, militarul le-a explicat procurorilor cum a ajuns să consume droguri. El a spus că a fumat o ţigară de canabis ”la grătar” şi apoi i s-a făcut rău.

„Audiat în calitate de suspect, acesta a susţinut că: la grătar am fumat o ţigară despre care cunoşteam că este cu canabis, pe care o achiziţionasem cu câteva luni în urmă de la o persoană necunoscută, contra sumei de 50 lei. (…) Am fumat toată ţigara în acea seară. După ce am fumat-o, cam la un interval de o oră, m-am simţit rău, am vomitat. Starea de rău mi-a trecut până a doua zi de dimineaţă, când nu am mai simţit niciun efect. La momentul când am fost depistat de poliţie conducând autoturismul, nu am mai resimţit niciun efect al respectivei ţigări, simţindu-mă normal, astfel cum mă simt de regulă, fără să constat vreo modificare a stării mele”, a spus militarul.

Judecătorii au decis să-l condamne cu suspendare, apreciind faptul că el şi-a recunoscut vinovăţia şi a acceptat să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunităţii.

„Tribunalul apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare corespunde gradului de pericol social al infracţiunii săvârşite, fiind proporţională cu scopul urmărit. Pentru îndreptarea sa se va dispune o soluţie de condamnare cu suspendarea executării sub supraveghere. Interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară dreptul de a conduce autovehicule pentru care este necesar a se deţine permis de conducere pe o perioadă de 2 ani”, a motivat instanţa.